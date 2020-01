Do pěti deseti let budeme nejlepší v Česku, věří Jágr po náboru dětí na Kladně

Hokejovou ikonu a hrajícího majitele Rytířů Kladno Jaromíra Jágra potěšil velký zájem o nábor dětí. Na dnešní podvečerní akci "Pojď hrát hokej" se sedmačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL proháněl na ČEZ stadionu mezi šesti desítkami nových zájemců o hokej.

"Dali jsme si se všemi trenéry tady na Kladně za cíl posunout mládež úplně na jinou úroveň, než byla doteď. Věřím, že do pěti deseti let budeme nejlepší v České republice. Jsem strašně rád, že má nábor velkou odezvu. Je to náš největší počet dětí, 63 je náš nový rekord," řekl Jágr novinářům.

Zájem dětí téměř o polovinu překonal minulou akci na Kladně. Podle Jágra na tom má možná podíl i fakt, že Rytíři se po pěti letech vrátili do extraligy, kde se vzdálili s blížící se závěrečnou čtvrtinou základní části sestupové pozici na 14 bodů a bojují o předkolo play off. "Jsme rádi, že zase můžeme říct, že hokej na Kladně žije. Spousta dětí chodí i na naše hokeje, my se jim to snažíme přizpůsobit," podotkl.

Přeje si, aby co nejvíce nových zájemců u hokeje zůstalo. "Jen doufám, že děti u hokeje vydrží a my ukážeme rodičům i těm dětem důvod, proč tady jsou. Ty malé děti jsou rády, že si můžou zabruslit a být s ostatními dětmi. Jde spíš o vzkaz rodičům, aby nám věřili, že to, co děláme, děláme dobře. Aby u toho vydrželi, měli zábavu a pak už jen záleží na nich. V tomto věku záleží, aby se jim to líbilo a měli z toho radost," podotkl Jágr.

Ve dvojí roli byl na akci bývalý kladenský gólman a současný vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Na ledě nechyběl jeho syn. "Malého Hnildu jsem hned poznal, protože vůbec nebruslil. Jenom stál a odpočíval. Hned jsem věděl, že to bude on. Bude to stoprocentně brankář," smál se Jágr.

Hnilička se při svém působení na Českém svazu ledního hokeje podílel na startu akcí "Týden hokeje" a "Pojď hrát hokej". "Hřeje mě to u srdce, když tu vidím tolik dětí, protože je to jeden z projektů, který jsme vyvíjeli, když jsem tam ještě pracoval na rozvoji hokeje. To, že se to daří takto dál realizovat, je samozřejmě zásluhou místních trenérů i toho, že se do Kladna vrátil Jarda Jágr a hraje se tu extraligy," podotkl Hnilička.

"Jsem odsud. Mám možnost tu chodit se svým mladým bruslit, takže i já jsem dnes uživatelem té náborové akce. Náš malý byl dnes na fotbalovém tréninku, teď rychle na hokej a čeká nás tenis. Jsme typická rodina, která chce, aby děti sportovali," připojil Hnilička, který byl stejně jako Jágr u triumfu na olympiádě Naganu v roce 1998.

Podle něj je důležité sehnat finance na kvalitní trenéry pro mládež napříč sportovním spektrem. "Pro nás rodiče je strašné důležité, jací trenéři pracují s našimi dětmi. Aby s nimi pracovali tak, že je to bude bavit. Že nebudou výsledkařit. Že budou dělat sport dál a budou hrát. Že nebudou preferované jen děti, kterým to zrovna jde a jsou na tom v daném věkovém období lépe než ty, které do toho teprve dospějou," dodal Hnilička.