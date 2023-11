Hyka hrál po tragédii v Anglii s chráničem krku. Je to mžik, řekl o nebezpečí

Pardubický útočník Tomáš Hyka nastoupil do nedělního utkání hokejové extraligy ve Vítkovicích se speciálním chráničem krku.

"Všichni víme, co a jak se stalo. Bezpečnost je namístě," prohlýsil hráč Pardubic.

Odkazoval tak na tragédii amerického hokejisty Adamu Johnsona z Nottinghamu, který zemřel před týdnem po zásahu bruslí do krku v zápase anglického poháru

"Hokej je rychlejší, soubojů je dost, takže není na co čekat. V některých zápasech už to tam málem bylo, když člověk spadl. Je to fakt mžik," uvědomoval si Hyka, jak rychle může dojít k neštěstí.

Ve Vítkovicích použil speciální chránič krku i jeho parťák Lukáš Sedlák. "Už jsme ho měli v sobotu na tréninku. Ani jsem nevnímal, že to mám na krku," ubezpečoval pardubický forvard.

"Je to jako když mám rolák. Určitě se cítím víc v bezpečí," pochvaloval si.

I další spoluhráči zjišťovali, jak se Hyka při utkání s ochrannou pomůckou cítil. "Kluci se ptali, jaké to bylo," potvrdil průkopník.

"Chceme jít příkladem, ale hlavně jde o mou bezpečnost. Nikdy nevíte, co se může stát. Takto je člověk víc chráněný," zopakoval Hyka.

"Myslím, že do budoucna to bude nosit více hráčů, což je jedině dobře," předpověděla opora Pardubic, která při triumfu Dynama 2:0 na ostravském ledě vymyslela akci, po níž dal Robert Říčka vítězný gól.

"Skvěle jsem to tam dostal od Ondry Vály. Věděl jsem, že je to tři na dva a Řeka jede se mnou. Řízl jsem to doprostřed, nechal jsem mu tandem a on to skvěle mezi nohy zakončil," popsal Hyka klíčový okamžik.

Východočeši dál tlačili, jenže řadu střel jim zblokovali obětaví hráči Vítkovic, v permanenci byla i branková konstrukce, kterou například Tomáš Zohorna trefil během utkání třikrát.

"Měli jsme strašně moc šancí, ale prostě nám to tam nepadalo. Naštěstí to Kloudy (Milan Klouček) skvěle zavřel. I takové zápasy jsou, jeden gól rozhodl, a pak jsme to pojistili do prázdné branky," liboval si třicetiletý útočník.

Dynamo si upevnilo pozici v čele extraligové tabulky, vede už o sedm bodů. "Chtěli jsme jít do pauzy s nejlepším pocitem, což se splnilo. Ještě ale máme co zlepšovat," upozornil Hyka.