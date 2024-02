Za likvidační faul dostal pardubický obránce tvrdý trest. Nezahraje si deset zápasů

Nejvyšší extraligové testy:

15 utkání:

Listopad 1994 - Zdeněk Okál (Zlín) za to, že ze střídačky píchl hokejkou čárového rozhodčího.

Únor 1995 - Anatolij Najda (Slavia Praha) za píchnutí hokejkou do zad čárového rozhodčího.

Únor 1999 - Ladislav Blažek (Slavia Praha) za napadení rozhodčího.

Únor 1999 - Zdeněk Eichenmann (Kladno) za pokus o fyzické napadení čárového rozhodčího.

Březen 2001 - Aleš Píša (Pardubice) za napadení rozhodčího po utkání play off (později snížen na osm).

Duben 2005 - Pavel Kubina (Vítkovice) za kritiku rozhodčího, kterého obvinil, že byl podplacený.

10 utkání:

Únor 2024 - Michal Houdek (Pardubice) za faul na plzeňského Tima Söderlunda.

8 utkání:

Prosinec 2021 - Bohumil Jank (Hradec Králové) za faul na kladenského Ondřeje Machalu (později snížen na sedm).