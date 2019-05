"Šílené, v jakých podmínkách se pracuje." Hokejoví mistři ukázali pohár v železárnách

před 10 minutami

Hokejový tým Oceláři Třinec dnes oslavil mistrovský titul se zaměstnanci Třineckých železáren, které jsou hlavním mecenášem klubu. Do továrny hráči přijeli s pohárem pro vítěze extraligy speciálně upraveným autobusem bez střechy, rozdali stovky podpisů a prošli několik provozů.

Generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek hokejové mistry přivítal v zasedací místnosti, kde se každý týden setkává s mistry z provozů továrny. V Třinci jsou podle něj tisíce mistrů, protože zaměstnanci svůj hokejový klub podporují. S obyvateli města hráči titul oslaví v sobotu na Hutnickém dni ve Werk Areně.

Útočník Vladimír Svačina řekl, že se hráči byli v železárnách podívat už během sezony, aby viděli, jak tam lidé tvrdě pracují. "Kdo to neviděl, tak nepochopí, v jakých podmínkách se pracuje. Je to šílené," řekl Svačina.

Podotkl, že je rád, že je v továrně s pohárem, a ne na směně, byť se mu tam líbí. "Je to fakt jak ve filmu. Takové strohé, všude je železo, tma, strašné horko. Líbí se mi to, ale neříkám, že bych v tom chtěl pracovat. Kouknout a odejít," řekl Svačina.

Václav Varaďa jel železárnami před osmi lety s vítězným pohárem jako hráč, nyní si to zopakoval jako trenér. "Určitě to je jiný pocit, než jak jsem to slavil jako hráč. Stálo mě to více sil hlavně psychických. V hráčské kariéře to bylo náročnější po fyzické stránce, teď ale ta úleva a pocit štěstí je stejný," řekl Varaďa.

Poznamenal, že se mu zdálo, že před osmi lety bylo v autobuse-kabrioletu tepleji. "To bylo těsně po oslavách, takže jsem cítil náhon teplého vzduchu na sebe. Teď bylo docela chladno, ale je to nádhera," řekl trenér.

Vítěznou jízdu už podruhé absolvoval v Třinci také útočník Martin Adamský. "Já bych řekl - všechno stejné. I to počasí. Taky byla zima, takže úplně stejné. Nějaké déjá vu," řekl Adamský.

Když vyhrál Třinec první titul, David Cienciala ho slavil jako dítě na stadionu za plexisklem a jízdu autobusem zná jen z fotek. Teď si ji jako člen mistrovského týmu vyzkoušel.

"Pěkné, akorát mě trošku štípou oči z toho, jak nám foukal vítr do obličeje. Ale je to super zážitek. A to byl šofér ohleduplný a jel s námi pomalu," řekl Cienciala.

Svačina vtipkoval, že by tímto autobusem jezdil i do Karlových Varů. "V autobuse máme taky zimu, když jezdíme, dneska to bylo to samé. Byla zima, foukalo, tak jako při cestě do Varů," komentoval to Svačina se smíchem.

Autobus řídil stejně jako před osmi lety bývalý třinecký starosta a senátor Igor Petrov. Autobus z roku 2011 skončil ve šrotu, a tak se musel vyrobit nový, jinak ale podle Petrova bylo vše stejné.

"Celé to vzniklo tak, že když jsme hráli se Vsetínem finále v roce 1998, tak jsem řekl: Hoši, vy až budete mistři, tak budete jezdit kabrioletem po Třinci. No a to se stalo v roce 2011, tak jsme vyrobili autobus. A letos to zopakovali, tak nám nezbývalo, než vyrobit další autobus," řekl Petrov.

Upravit vyřazený autobus na kabriolet a splnit určité podmínky podle něj není jednoduché. Autobus se ale chystal jen pár dní před ziskem titulu. "To se koupí dopředu, a to se mlčí, tak jako o čepicích, nebo dresech, nebo čemkoli. Nikdo to nesmí vědět, abychom nepokoušeli boha, že, a pak je o to větší radost, když jsme mistři," řekl Petrov.