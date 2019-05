Hradec přišel o kapitána Graňáka. Jágrovi vyfoukl nadějného mladíka

před 4 hodinami

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí brankář Štěpán Lukeš a útočníci Aleš Jergl, Jordann Perret a Adam Kubík. Východočeši zároveň potvrdili, že v klubu končí kapitán Dominik Graňák, další klíčový člen defenzivy Petr Zámorský má naopak i nadále platnou smlouvu.

Mountfield pro příští sezonu mění kompletní složení brankářské dvojice. Již v minulých dnech klub oznámil angažování Marka Mazance, který se vrací ze zámoří. Teď přichází z Chomutova i třiadvacetiletý Lukeš, který v aktuální sezoně působil i v první lize.

"Štěpán u nás podepsal jednoletou smlouvu s možností klubu uplatnit na něj opční právo. Uvidíme, jak bude naše spolupráce vypadat, v případě spokojenosti je možnost jejího prodloužení na delší období," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Trojice hráčů přichází do útoku. Z Pardubic se do Hradce Králové přesune Perret, z Olomouce po nejlepší sezoně v kariéře Jergl a z prvoligového Kladna Kubík.

"Jordann přichází především na přání trenérů, kteří v něm vidí přesně parametry hráče do herního stylu, který chceme také v příští sezoně praktikovat," řekl Kmoníček o čtyřiadvacetiletém francouzském útočníkovi, jenž podepsal roční smlouvu s opcí.

Pětadvacetiletý Jergl uzavřel víceletý kontrakt a i v jeho případě hlavní trenér Tomáš Martinec věří, že mu bude sedět bruslivý herní styl, který chce Mountfield i nadále praktikovat. "Jedná se o relativně mladého útočníka, který letos zazářil v olomouckém dresu. Slibujeme si od něj, že by mohl být produktivním hráčem. Své místo v sestavě si musí najít, ale víme, že v něm potenciál je," uvedl Kmoníček.

Dvacetiletý Kubík se podílel na postupu Kladna do extraligy, teď se pokusí prosadit v kádru Hradce Králové. "Jde o mladého hráče, který má potenciál a mohl by to být příslib do budoucna. Svoje místo v útoku, kde bude konkurence poměrně velká, si ale musí vybojovat," řekl Kmoníček.

Na seznamu hráčů, kteří v týmu nebudou pokračovat, jsou vedle Graňáka a brankářů Brandona Maxwella a Jaroslava Pavelky i také útočníci Juraj Bezúch, Roman Kukumberg a Lucas Lessio.

Podle Kmoníčka, který by měl v klubu v pozici generálního manažera pokračovat do roku 2023, ještě není výčet nových tváří konečný. "Trenéři mají zájem o posílení obranných řad a je nám jasné, že potřebujeme rozdílového hráče do útoku. V tuto chvíli však žádný takový na trhu není. Pokud se nějaký objeví, určitě o tom budeme jednat. Bude ale záležet také na finančních možnostech klubu," uvedl Kmoníček.