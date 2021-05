Plzeň má nového brankáře. Největší posilou je ale tahoun Tygrů Bulíř

Hokejisty extraligové Plzně posílí brankář Miroslav Svoboda, obránce Dominik Graňák a útočníci Michal Bulíř, Jan Schleiss a Gustaf Thorell ze Švédska. Západočeši seznam novým posil oznámili na svém webu.

Michal Bulíř míří do Plzně po letech v Liberci. | Foto: ČTK

Šestadvacetiletý Svoboda se do Plzně vrací po třech letech. V dresu Západočechů si vybojoval smlouvu s Nashvillem, v zámoří se ale neprosadil a vrátil se do Evropy. Poslední dvě sezony chytal za Vítkovice, nyní by měl v Plzni nahradit Dominika Frodla.

"Pokud se nepletu, Míra chtěl změnit prostředí a my se s ním domluvili rychle. Podepsal smlouvu na dva roky a my očekáváme, že s Dominikem Pavlátem vytvoří vyrovnanou dvojici tak, abychom se jako tým dostali do play off a i nadále se pohybovali v patrech tabulky, ve kterých si přejeme," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Z Vítkovic se do Plzně vrací i odchovanec Schleiss, který klub opustil stejně jako Svoboda v roce 2018.

Nejvýraznější posilou by měl být Bulíř, který patřil mezi klíčové hráče Liberce. Devětadvacetiletý útočník nastřílel v aktuální sezoně za Tygry včetně play off 22 gólů a pomohl týmu k postupu do finále. V roce 2016 získal s Libercem mistrovský titul.

"Očekáváme od něj body. Nechci na něho vytvářet umělý tlak s tím, že bude muset na sto procent nahradit Milana Gulaše, ale Michal si sám uvědomuje, že by měl být lídrem týmu, který ho potáhne. Bavili jsme se s ním na tohle téma a potěšilo mě, že jednak zájem byl oboustranný a že svou roli vzal," řekl Vlasák.

Extraligovým šampionem je i sedmatřicetiletý Graňák, který českou nejvyšší soutěž vyhrál v roce 2003 se Slavií. O devět let později získal i Gagarinův pohár za triumf v KHL. Bývalý slovenský reprezentant hrál v uplynulé sezoně za Karlovy Vary a Hradec Králové.

"Dominika znám ještě ze Slavie. Vím, jaký je charakterově, a dal bych za něj ruku do ohně. Udržuje si velice stabilní výkonnost a navíc k nám přichází také s tím, že nám také pomůže s výchovou mladých hráčů v obraně," řekl Vlasák na adresu beka, který podepsal roční kontrakt.

Extraligová premiéra čeká švédského útočníka Thorella, který doposud působil v druholigovém celku BIK Karlskoga. V poslední sezoně nasbíral ve 40 zápasech základní části 47 bodů za 14 branek a 33 asistencí. Dalších pět gólů a osm přihrávek přidal v 11 duelech play off.

"Gustafa Thorella jsme měli vyhlédnutého už loni, ale vinou okolností spojených s covidem a určitými rodinnými problémy přichází letos. Je to typický tvořivý hráč, kterého do prvních dvou lajn potřebujete. Přichází s velkými očekáváními, neboť se jedná o velice chytrého hráče, který může tvořit hru a který by nám měl opravdu pomoct," uvedl Vlasák