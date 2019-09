Hokejisty Kladna posílí Valský, za Rytíře bude hrát i Réway

před 21 minutami

Hokejisty extraligového Kladna posílí útočník Jakub Valský, který se do mateřského klubu vrací po sedmi letech.

Dres nováčka soutěže bude oblékat i někdejší velký slovenský talent Martin Réway, jenž u Rytířů uspěl na zkoušce. Tým Jaromíra Jágra zároveň oficiálně potvrdil, že chce angažovat někdejšího reprezentačního brankáře Alexandera Saláka a obránce Michala Barinku, kteří s mužstvem již několik dní trénují.

"Jsme pochopitelně rádi, že jsme získali takovou posilu, jakou je Kuba Valský. Výhodou je, že Kladno velmi dobře zná a my zase jeho. Jde o silového hráče, který nám pomůže hlavně směrem dopředu. Věřím, že bude dávat góly a naváže na své předchozí dobré sezony v extralize," uvedl Jágr na klubovém webu.

Třicetiletý Valský je hráčem Liberce a na Kladně bude hostovat do konce ledna. "Po setrvání Libora Hudáčka a návratu Michala Bulíře se Jakub Valský ocitl mimo prvních šest útočníků, kam svým stylem hokeje patří. V nabitém kádru jsme tak pro něj nenašli adekvátní místo, proto jsme jej uvolnili," řekl sportovní ředitel Bílých Tygrů Filip Pešán.

O šest let mladší Réway přišel do středočeského klubu na konci července na zkoušku a přesvědčil zástupce Kladna, aby s ním podepsali roční smlouvu. Talentovaný útočník v předešlých třech sezonách odehrál s ohledem na zdravotní problémy jen minimum zápasů, v letech 2014 a 2015 se mu dařilo ve Spartě, následně ale odešel do Švýcarska a chystal se prosadit v NHL. Jeho angažmá v Montrealu ale ukončily problémy se srdcem.