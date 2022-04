Trumf na Jágra: Dráždí maskou, hrozí mu odchod. Za válku nemůže, brání Rusa Dukla

Jihlavská Dukla, outsider v baráži o hokejovou extraligu, drží proti kladenským Rytířům trumf v podobě zářícího brankáře Maxima Žukova. Ten momentálně budí pozornost i kvůli své ruské národnosti.

Podle kurzů sázkových kanceláří je pravděpodobnější, že Kladno s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem ovládne baráž 4:0 na zápasy, než že jakkoliv postoupí Jihlava.

Dukla nedominovala ani v první lize. V základní části skončila čtvrtá a ve čtvrtfinále měla problémy s Přerovem. Druhou nejvyšší soutěž nakonec vyhrála, ovšem v baráži, která startuje v neděli, to bude mít těžké. I proto, že se s dvanáctimilionovým rozpočtem na platy nemůže měřit s extraligovými kluby.

S papírovými předpoklady by však mohl zatřást mladý brankář Jihlavy Žukov, který Kladnu zatopil už před rokem. Prvoligové finále, jehož vítěz tehdy postupoval do extraligy přímo, dovedl až do sedmého klání.

Celkově v sérii čelil 266 střelám (38 na zápas), úspěšnost zákroků vyšponoval na téměř 93 procent. Rytířům místy tekly nervy. "Chytá jak prase a my jsme k tomu dřevění," zoufal si třeba útočník Tomáš Pitule.

Žukov zářil i v letošním play off, zastavil víc než 94 procent puků.

Také ale upoutal pozornost svou maskou, na které má - coby rodák z Kaliningradu - kromě klubového symbolu i ruský státní znak a vlajku. Masku si takto vyzdobil před startem sezony, vpád ruských vojsk na Ukrajinu ho ke změně nepřiměl, čehož si všiml regionální tisk.

Článek naštval trenérského asistenta Jihlavy Karla Nekvasila, který na tiskové konferenci po šestém finále spustil: "Proč během play off šijete do našeho gólmana?"

Podle Nekvasila kabina ruské symboly na Žukovově masce vůbec neřeší. "Max je super člověk, kamarád všech," dodal.

Některým lidem z hokejového prostředí však symboly vadí. "Měl by se toho vzdát, je to ostuda," vyjádřil se třeba bývalý útočník Jakub Koreis.

Žukov přišel do Jihlavy v minulé sezoně z Toronta, respektive jeho farmy, aby měl během koronavirové pandemie zápasové vytížení, dokud se zámořské soutěže nerozjedou. Nakonec zůstal až do konce ročníku. Poté v Dukle podepsal kontrakt i pro stávající sezonu.

Nyní ho čeká baráž, kde na něj spoluhráči spoléhají. "Max je základním stavebním kamenem našeho týmu," prohlásil zkušený jihlavský forvard Josef Skořepa.

Zatím není jasné, jestli Žukov smlouvu prodlouží. Dukla má podle svého šéfa Bedřicha Ščerbana zájem, ale 22letý brankář se ještě nevyjádřil. Navíc neví, jestli v Česku vůbec bude moct hrát.

Vláda Petra Fialy totiž v reakci na vpád Ruska na Ukrajinu rozhodla o zastavení udělování víz ruským občanům. Výjimkou jsou humanitární důvody.

Sankce Žukova neovlivnila, neboť platné vízum už má. Vyprší mu ale s koncem kontraktu, tedy na konci dubna. Nové dostat nemusí. "Pokud by Max projevil zájem u nás zůstat, tak bych udělal všechno, co je v mých silách, abych pro něho vízum získal," řekl Ščerban deníku Aktuálně.cz. "Už je u nás dva roky a za to, kde se narodil, nemůže. S událostmi na Ukrajině nemá nic společného a tady zdomácněl. Lidé ho mají rádi, tým si ho váží. Je to bezproblémový kluk."

Jisté už je, že Dukla po baráži a rozlučce přijde o svůj Horácký stadion, který čeká demolice. Na jeho místě má vyrůst multifunkční aréna. "Pokud všechno půjde podle plánu, tak do 30. června 2024 by měla proběhnout kolaudace," uvedl Ščerban.

To znamená, že minimálně dvě sezony musí hokejová Jihlava hrát jinde. Pokud zůstane v první lize, nabízí se Pelhřimov, Jindřichův Hradec a Havlíčkův Brod.

"S Pelhřimovem už jsme dokonce měli podepsanou smlouvu, ale protože se tam změnil provozovatel stadionu, jednáme znovu. V případě Jindřichova Hradce jsme těsně před dotažením smlouvy. Chceme mít co nejvíce možností," prozradil Ščerban.

Pokud ovšem Dukla v baráži s Kladnem překvapivě uspěje a postoupí do extraligy, bude muset hledat dál. Žádná ze zmíněných hal nesplňuje licenční podmínky pro nejvyšší soutěž. "To platí pro všechny stadiony na Vysočině, takže v případě postupu musíme bohužel hledat mimo náš kraj," dodal šéf jihlavského klubu Ščerban.

Ruská vlajka na Žukovově masce: