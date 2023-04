Jak to udělali? žasnou soupeři nad Bruins. Favorit na Stanley Cup ale řeší problém

V noci na úterý začíná v hokejové NHL play off a favoritem číslo jedna jsou bostonští Bruins. V ideálním rozpoložení však tým Davida Pastrňáka není.

Připomeňte si hattrick Davida Pastrňáka do sítě Pittsburghu ze začátku tohoto měsíce | Video: Asociated Press

V prvním kole čeká Bruins Florida, která v závěrečné honičce několika klubů vybojovala druhou divokou kartu, tedy osmé místo v konferenci.

Z toho vyplývá, kdo je favorit. Kdokoliv zasvěcený vám s největší pravděpodobností poví, že postoupí Boston coby nejlepší tým základní části. Na tomto vyústění se shodlo třeba všech 16 oslovených novinářů z oficiálního webu NHL.

Statistický model serveru The Athletic pak dává Bostonu 73procentní šanci na postup.

"Současní Bruins jsou nejlepší tým v historii, dokázali to stanovením ligového rekordu v počtu výher (65) a bodů (135) za jednu sezonu. I po napsání si u těchto čísel říkáte, že snad nejsou skutečná," stojí v textu.

Bostonu věří také analytik stanice TSN a bývalý skaut Craig Button, jenž zkusil odhadnout výsledek všech sérií až do té finálové. V několika případech šel proti proudu (myslí si například, že Islanders vyřadí Carolinu), ale ne u Bruins. Ti podle něj dojdou až do finále, kde porazí Edmonton.

"Nemají slabinu. Jsou velcí, silní, šikovní, prostě mají všechno od brankáře po útok. Je to nejkompletnější tým, jaký jsem v play off viděl od Montrealu z roku 1977," prohlásil Button.

I soupeři tvrdí, že Boston vyniká právě tím, že nestojí na jedné superhvězdě. Je tedy těžké se na někoho zaměřit. Pastrňák sice v uplynulé základní části ohromil 61 góly, ale dalších osm hráčů jich vstřelilo od 16 do 27.

"Musíte si pořád dávat pozor. Každý kluk umí vystřelit, každý umí nahrát," citoval deník Boston Globe křídelníka Washingtonu Toma Wilsona, který měl zhodnotit, proč je tak těžké proti Bruins hrát.

Wilsonův parťák, obránce Nick Jensen, mluvil o Pastrňákovi a spol. podobně. "Když proti nim hraju a vidím některé jejich akce, tak pomalu ani nevím, jak to udělali," podotkl.

Boston dominuje i směrem dozadu. V obraně je přetlak, Linus Ullmark může získat Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře ligy a Patrice Bergeron zase Selke Trophy určenou nejlépe bránícímu forvardovi.

"Samozřejmě jsou šikovní a talentovaní, ale já si myslím, že je dělá výjimečnými týmové pouto," přidal bek Arizony Josh Brown, který v Bostonu chvíli působil na konci minulého ročníku. "Vážně tam panuje takové bratrství, bylo něco neobyčejného to vidět na vlastní oči."

I Bruins, kteří naposledy prohráli na konci března, ale řeší problémy.

V minulých týdnech nešlo trenérovi Jimu Montgomerymu ani tak o rekordy, ale o to, aby měl na play off všechny hráče zdravé a rozehrané. To úplně nevyšlo.

David Krejčí kvůli nespecifikovanému zranění v dolní části těla zmeškal závěrečných šest zápasů základní části, křídelník Nick Foligno a obránce Derek Forbort chyběli ještě déle. Zatímco Krejčí má v noci na úterý proti Floridě nastoupit, u dalších dvou visí nad startem otazník.

Největší problém ale představuje nejistota kolem kapitána Bergerona, který odstoupil z posledního zápasu v Montrealu se zraněním v horní části těla a vynechal oba víkendové tréninky. Místo něj vedl první lajnu s Bradem Marchandem a Jakem DeBruskem Pavel Zacha.

Jeho pozici v úspěšné české formaci s Krejčím a Pastrňákem obsadil Tyler Bertuzzi.

Jestli tomu tak bude i v úvodu série proti Floridě, není jasné. Kouč Montgomery každopádně musí točit sestavou více, než si před pár týdny přál.