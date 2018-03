My jsme udrželi nervy a hráli hokej, provokace uškodily soupeři, uvedl brněnský Čiliak

před 36 minutami

Série Brna proti Vítkovicím byla od počátku dost vyhrocená. Podle Marka Čiliaka vzájemné popichování nakonec potopilo Ostravany, kteří neuhráli proti Kometě ani zápas. Vloni byl slovenský brankář hlavním tahounem zlaté jízdy a do výborné formy se dostává i letos. Tým se o jeho výkon může opřít.

Jaká byla série proti Vítkovicím pro brankáře?

Byla to náročná série na psychiku. Někdy nebylo lehké udržet nervy, ale bylo dopředu jasné, že to bude o hlavách. Hráli jsme lepší hokej.

Soupeři po vás šli velmi agresivně. Zažil jste někdy takovou sérii?

Soupeři po vás jdou vždycky, ale tady byly některé věci úplně nesmyslné. Jim to bralo síly, nám ne. Ale tak to prostě měli nastavené.

Pohřbily si Vítkovice tímto popichováním vlastní šance?

Myslím, že ano. Takové rozhazování a sekání v přerušené hře. Čekal jsem trochu něco jiného, ale v play-off je to vyhrocené. Každý tým si nastaví svou hru, my jsme se nepřizpůsobili a dál jsme hráli hokej.

Jak těžké bylo třikrát otáčet nepříznivý stav 0:1?

Nijak zvlášť těžké to nebylo. Vloni se Spartou jsme první gól snad ani nedali, vedli jsme jen pár minut a vyhráli jsme 4:0. Člověk se na to nesmí dívat, o přestávce si něco řekneme a hrajeme, jako by se nic nedělo.

Cítíte se osobně psychicky silnějším po loňském play-off?

Možná se to v zápase trochu projeví, ale snažím se o tom nepřemýšlet.

Jak je důležité, ze tým z loňska zůstal pohromadě?

Má to svou váhu. To mužstvo tahá za jeden provaz, v play-off je kolektiv nejdůležitější. Víme o sobě, že do toho každý dá maximum.

Kdy jste se dozvěděl, že budete v play-off prvním brankářem?

Věděl jsem to delší dobu, už před koncem základní části. Play-off je o hlavě, je to úplně něco jiného než v základní části. Proto mi vyhovovalo, že jsem se mohl psychicky připravit na svou roli.

Po porážce v Olomouci v 51. kole jste vystoupil před médii velmi kriticky. Cítil jste, že je po debaklu 2:7 třeba něco říct?

Začalo to už v předchozím zápase doma s Plzní, ten zápas jsme ztratili zbytečně. V Olomouci to bylo těsně před play-off, nemělo by se to stávat. Možná to byla dobrá facka. Nejen já, každý k tomu něco řekl.

Ve druhém zápase v Ostravě jste inkasoval gól z poloviny hřiště. Můžete zpětně prozradit, jestli vás nějak poznamenal?

Ne, vůbec ne. Něco takového se občas stane. Už jsem na to zapomněl, vyhrálo se tam. Kdyby nám pak dali gól na 3:3 a prohráli bychom, možná by to bylo jinak. Nemělo by se to stávat, ale nebylo z toho nic hrozného.

Před semifinále máte dlouhou pauzu. Jak si pročistíte hlavu?

Budeme trénovat a chystat se na dalšího soupeře. Jinak to nebude nic neobvyklého. Budu se v Brně věnovat rodině.

V součtu s loňským play-off máte aktuálně bilanci 16 výher a dvou porážek. Jak těžké je udržet se při zemi?

Není to těžké, protože každá série začíná za stavu 0:0. Pokud neuspějeme, bude to neúspěch. Mužstvo to ví, nikdo nic nepodcení.

Cítíte, že jste teď možná favorit play-off?

Slovo favorit bych neřekl. Tak vyrovnanou soutěž jako letos jsem snad ještě nezažil. Nepočítáme s tím, že budeme pořád jen vyhrávat.

Budete sledovat dalšího případného soupeře?

Určitě se budu dívat. Když jsem doma, sednu si k televizi a baví mě to. Je to pro mě takový relax. Těším se, na koho v semifinále narazíme.