Perníčky dochází, Dynamo šlape. Takovou euforii jsme tu dlouho neměli, libuje si Martinec

před 39 minutami

Hokejisté Pardubic vyhráli oba domácí zápasy a do Třince se vrátili za stavu 2:2. | Foto: Lukáš Filipec

Pardubičtí hokejisté se do play-off vrátili po třech letech a v sérii s Třincem rozhodně nehrají druhé housle. V domácích zápasech favorizované Oceláře přejeli a do Slezska si přijeli pro šanci na semifinále. Klubová legenda Vladimír Martinec kvituje nezdolnou bojovnost mužstva, které se konečně podařilo stabilizovat.

Pardubice - Na Pardubice padlo zase po letech ryzí hokejové šílenství. "V obchodech docházejí tradiční perníčky," tweetoval v neděli jeden z fanoušků. Klub, který se v předchozích sezonách zmítal v boji o udržení, je po domácí extázi najednou dvě výhry od postupu do semifinále.

Východočeši sice v Třinci úvodní duely čtvrtfinálové série ztratili, ale před vlastním publikem se výhrami 3:2 a 3:0 dotáhli zpět. "Tohle tady dlouho nebylo, je to něco výjimečného. Doma jsme Třinec k ničemu nepustili," libuje si klubová ikona a někdejší ostrostřelec Vladimír Martinec.

Bývalý útočník a trenér Pardubic přišel do Tipsport areny dohlédnout na výkon Dynama a hru Rolinkova týmu si pochvaloval. "Hráli jsme důrazně a zodpovědně, ta utkání jsme měli pod kontrolou. Věřil jsem, že budeme držet krok, že něco uhrajeme, ale ne až takhle," přiznává Martinec.

Play-off se v hokejovém městě na východě Čech hraje po třech letech, a tak je zájem fanoušků obrovský. Na stadion jich přišlo v součtu bezmála dvacet tisíc. "Je tu cítit obrovský hlad po hokeji. Lidé chtějí vidět vítězství i nasazení. Kluci jim nabídli oboje," pokračuje pardubická legenda.

V závěru třetího zápasu hrál Třinec skoro dvě minuty přesilovku pět na tři. Navíc odvolal brankáře Hrubce a Rolinek zlomil hůl. "Třinec hrál v šesti proti dvěma a půl, ale kluci to prostě ubránili," usmívá se Martinec.

Síla je v soudržnosti kolektivu

Hned v prvním zápase byly Pardubice necelých pět minut od vítězství, ale bitvu ztratily na nájezdy. Prohrály i podruhé a domů jely bez bodu. "Ale je důležité, že jsme v Třinci zanechali dobrý dojem. Nejeli jsme tam jako favorit, a proto nás to nesložilo," říká autor 155 gólů v reprezentaci.

Sedm z devíti gólů Pardubic v play-off vstřelili Matěj Beran a Sacha Treille. Stejně jako v základní části září obránce Marek Trončinský a brankář Ondřej Kacetl. "Bylo by špatné mluvit jen o někom. Je to o kolektivu, který je soudržný. Každý dělá, co umí," líbí se Martincovi.

Od počátku série šlo o "playoffovou" řež, avšak v únosných mezích. Postupně se přitvrzuje a v první třetině čtvrtého duelu rozdali sudí 42 trestných minut za hrubost. "To k tomu patří. Kluci se vyblbli a od druhé části to bylo klidnější," směje se trojnásobný mistr světa.

Šarvátek se čile účastní donedávna ještě třinečtí hráči Marosz, Hrabal nebo Trončinský. "Tomu bych nepřikládal význam. Už se na to tolik nehraje, chodí se za nabídkou a penězi. Hráči se musí zabezpečit," podotýká člen slavné pardubické formace Martinec, Novák, Šťastný.

Konec divokých výměn trenérů

Martinec získal s Pardubicemi titul v roce 1973 a po skončení kariéry tam působil dlouho jako trenér, manažer nebo konzultant. Proto dobře ví, jak těžké to trenéři na východočeské adrese vždycky měli, a dokáže ocenit důvěru, kterou dostali Miloš Holaň, Pavel Marek a Otakar Janecký.

Generální manažer Dušan Salfický zachoval klid a nedělal horečné změny, i když měly Pardubice po devíti kolech v základní části jen tři body. "Velké hýbání s realizačním kádrem úspěch nepřináší. Podívejte, jak skončila Sparta, Mladá Boleslav nebo Litvínov," poukazuje Martinec.

Aby hlavní trenér vydržel u týmu celou sezonu, to se v Pardubicích naposledy povedlo Zdeňku Venerovi před čtyřmi lety. "Konečně se na to přišlo. Začátek sice nebyl kdovíjaký, ale pak se kádr stabilizoval. Kluci se poznali a měli štěstí," tvrdí držitel jedenácti medailí z mistrovství světa.

V pátém zápase dnes půjde o hodně. Kdo vyhraje, mohl by už v pátek v Pardubicích slavit postup do semifinále. "Třinec je určitě pod větším tlakem. Od něj se očekává, že postoupí, Pardubice mohly jen překvapit. Teď musí hrát dál jako doposud," radí osmašedesátiletý Martinec.

Pardubický hokej je zpět na vzestupu a ani případné vyřazení od Ocelářů by na tom nemělo nic změnit. "Bude to jen lepší, protože horší než v pěti předchozích letech to být nemůže," věří rodák z Lomnice nad Popelkou.

Na druhou stranu účast mezi čtyřmi nejlepšími by byla pro Pardubice nesmírně příjemným bonusem. Zdali se tomuto snu v Třinci ještě více přiblíží, můžete sledovat od 18:20 na stanici ČT Sport.