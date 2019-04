Faktor Jágr je neuvěřitelný, říká smutný kouč Chomutova a lituje kauzy tatarák

před 11 minutami

Hokejisté Chomutova mají před závěrečnou čtvrtinou baráže stále ještě teoretickou šanci na udržení v extralize, ale hráči i trenéři se už prakticky smířili se sestupem do první ligy. I asistent trenéra Jan Šťastný ví, že záchrana by se rovnala zázraku.

"Víceméně jsme si podepsali ortel a de facto padáme z extraligy," řekl Šťastný po úterní porážce Pirátů s Pardubicemi 5:7. Chomutov je v barážové tabulce tři kola před koncem třetí s osmibodovou ztrátou na druhé Kladno. "Nevím, co by se muselo stát, aby si to neuhráli. Je to realita a obraz celé sezony," smutně konstatoval spolupracovník Vladimíra Růžičky.

Severočeši v duelu s Dynamem jasně dokázali, proč jsou ve složité situaci. Přestože po první třetině vedli 3:1, ve druhé části náskok ztratili a nakonec prohráli.

"Celá sezona byla od začátku až do konce kostrbatá. Když se nám to podařilo nějakým způsobem nakopnout, tak přišla facka. Když jsme se chystali na baráž, že potrénujeme, tak přišla kauza tatarák," poukázal Šťastný na salmonelózu, kterou se nakazila většina hráčů.

"Věřím, že kdybychom měli týden před baráží na to, abychom se připravili, tak bychom vypadali trošičku jinak. Sportovně jsme to nezvládli, což nás mrzí, ale udělali jsme maximum. Prostě to ale nestačilo," řekl.

Za klíčový moment baráže považoval porážku na ledě Kladna, kde Piráti vedli 3:0. "Kdybychom zápas zvládli, tak věřím, že doma to pak bylo úplně jiné. My jsme byli pod obrovským tlakem. Hrozně jsme chtěli, ale faktor Jágr je neuvěřitelný," poukázal Šťastný na roli hvězdného útočníka. "Myslím si, že je to na knížku. Taková legenda. Vrátí se na Kladno a v pozici majitele, rozdílového hráče a řekl bych i trenéra mu mužstvo šlape. Proto jsou asi zaslouženě tam, kde jsou," uvedl.

Problémem Chomutova byly prakticky celou sezonu také peníze. Hráči nedostávali plat a v jednu chvíli hrozilo, že budou i stávkovat. Sezonu nakonec Piráti dokončí, i když situace má k ideálu daleko. Složitá je rovněž komunikace s majiteli klubu.

"Jaká je odezva od majitelů? To bych nechal bez komentáře. Hrozně rád bych na to odpověděl, ale myslím si, že já nejsem ten, který by to měl nějakým způsobem hodnotit nebo říkat. Já jsem tady v pozici asistenta trenéra a manažera mládeže. Měl jsem na starosti akademii a juniory, to je moje práce. Jak jsme ji zvládli, musí hodnotit jiní," řekl Šťastný.

Osmatřicetiletý trenér, který v Chomutově působí od roku 2015, věří, že i po sestupu bude hokej na severu Čech pokračovat. "Myslím si, že bude důležité, aby lidi, které hokej v Chomutově zajímá, pracovali na 150 procent a pokusili se kvůli mládeži a nadějným juniorům, kteří tady jsou, aby zde hokej pokračoval na nejvyšší úrovni," řekl Šťastný. "Vždy se říká, že když spadnete úplně na zadek, tak se můžete odrazit jen nahoru. Doufám, že tohle pravidlo se potvrdí i v Chomutově," dodal.