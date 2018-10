Vary vyhrály pošesté za sebou. Kometa uspěla v Plzni, Třinec dal šest gólů

Aktualizováno před 29 minutami

Hokejisté Karlových Varů nadále překvapují. V Mladé Boleslavi natáhli vítěznou sérii na šest zápasů.

Praha - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 15. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:0 a po šestém plném bodovém zisku v řadě se posunuli na 10. místo tabulky. Rozhodující branku vstřelil v přesilové hře pět na tři obránce Michal Plutnar. Brankář Filip Novotný udržel potřetí v sezoně čisté konto, neinkasoval ani ve druhém zápase proti Mladé Boleslavi.

Západočeši, posíleni sérií úspěchů, začali v Mladé Boleslavi aktivně a nedovolili domácím vytvořit si větší tlak. Výraznější šance si však nevypracovali ani sami. Brankáři Krošelj a Novotný tak bez větších problémů drželi čisté konto.

Do první velké šance se dostal ve 14. minutě osamocený Skalický, byl však moc blízko před Novotným a nedokázal ideálně zakončit. V závěru první třetiny nedokázal otevřít skóre ani Látal. V polovině utkání se do samostatného nájezdu dostal Procházka, ani on však karlovarského brankáře nepřekonal.

Oba týmy měly šance skórovat v přesilových hrách, bezbrankový stav však změnila až přesilovka pět na tři Energie, ve které se přesně k tyči trefil obránce Plutnar.

Středočeši se tlačili za vyrovnáním, ale Novotný potvrzoval momentální skvělou formu. Druhý uklidňující gól mohli hosté přidat v polovině třetí třetiny při Bernadově vyloučení, faul boleslavského obránce ale nepotrestali. Mrzet je to ale nemuselo, neboť těsnou výhru udrželi i při závěrečné power play domácích. Mladoboleslavští doma prohráli čtvrté ze sedmi utkání v sezoně a jsou nadále předposlední.

Brno zvítězilo na ledě Plzně 4:2 a připsalo si třetí výhru za sebou. Branky padaly především v rušné úvodní dvacetiminutovce, během níž sice domácí pracně smazali dvougólové manko, ale nakonec vítěznou trefu zaznamenal 28 vteřin před první sirénou Lukáš Kašpar, jenž navíc potvrdil šesté vítězství Komety z posledních osmi zápasů trefou do prázdné branky. Západočeši naopak nebodovali již potřetí v řadě.

Zlín porazil Litvínov 5:2. Berani bodovali popáté za sebou, z toho počtvrté slavili vítězství, Verva na body podruhé po sobě nedosáhla. Řádil útok Tomáše Fořta: Pavel Kubiš zaznamenal hattrick, centr Fořt čtyři nahrávky a Jiří Ondráček přidal tři body za gól a dvě asistence.

15. kolo hokejové extraligy:

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 38. Plutnar (T. Rachůnek, Šenkeřík). Rozhodčí: Hradil, M. Sýkora - J. Svoboda, Malý. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. Diváci: 2469.

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Kotvan, Pláněk, T. Voráček, Němeček, Jan Hanzlík, Dlapa - D. Šťastný, Klepiš, Skalický - Vondrka, T. Knotek, Pacovský - M. Látal, P. Musil, Orsava - M. Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Vágner, Sičák, M. Rohan, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Kubiš (Fořt, J. Ondráček), 22. J. Ondráček (Fořt, Gazda), 27. Nosek (P. Sedláček, Herman), 40. Kubiš (Fořt), 54. Kubiš (J. Ondráček, Fořt) - 26. Trávníček (J. Mikúš), 39. J. Petružálek (M. Hanzl, J. Mikúš). Rozhodčí: Šír, Hribik - Špringl, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 3291.

Zlín: J. Sedláček - Řezníček, Freibergs, Nosek, Valenta, Gazda, Žižka, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Herman - Okál, Fryšara, E. Kulda - Popelka, P. Sedláček, Poletín. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Litvínov: Janus (41. Hanuljak) - Sörvik, Baránek, Romančík, Suchánek, Strejček, Ščotka, Březák - J. Petružálek, J. Mikúš, M. Hanzl - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - Jurčík, Gerhát, Trávníček - Jícha, Řehoř, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Čerešňák (V. Němec, Kodýtek), 20. Stach (P. Straka, Nedorost) - 12. L. Čermák (Vejmelka), 13. Zaťovič z trest. střílení, 20. Kašpar (O. Němec), 60. Kašpar (Köhler, J. Mikuš). Rozhodčí: Hodek, Kika - Klouček, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 5015.

Plzeň: Milčakov (21. D. Frodl) - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Allen, Kaňák, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Kracík, Eberle - P. Straka, Nedorost, Stach - Kratěna, Preisinger, Indrák - V. Němec, Kodýtek, D. Kindl. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.

Brno: Vejmelka - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Plášek - Köhler, R. Zohorna, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Piráti Chomutov - Mountfield Hradec Králové 3:4 v prodl. (0:2, 3:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Valach (Klhůfek, Vantuch), 29. Knot (V. Růžička ml.), 38. Koblasa (Huml, Havel) - 11. Vincour (Zámorský, Bičevskis), 19. Zámorský (Vopelka, Rosandič), 56. F. Pavlík (Bičevskis, Rákos), 61. Cingel (R. Pavlík, Zámorský). Rozhodčí: M. Petružálek, Pražák - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 8:8. Využití: 2:2. Diváci: 3342.

Chomutov: Š. Lukeš - J. Mrázek, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Buchtela - Duda, V. Růžička ml., Tomica - Havel, Klhůfek, Sklenář - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - Chlouba, Huml, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Piché - Vincour, Bičevskis, Rákos - Paulovič, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Dragoun, M. Chalupa - Kukumberg, Karabáček, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 3:6 (0:3, 2:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 21. J. Knotek, 27. Irgl, 52. Škůrek (Skladaný) - 6. Svačina (Adamský, M. Doudera), 10. Gernát (Werek, Krajíček), 13. Krajíček (M. Růžička, Roberts Bukarts), 22. Cienciala (Galvinš, D. Musil), 26. Roberts Bukarts (Marcinko, M. Růžička), 34. Werek (Hrňa, Krajíček). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 3685.

Olomouc: Konrád (13. Lukáš) - J. Galvas, Ondrušek, Škůrek, Jaroměřský, Staněk, Švrček, Dujsík - Irgl, Kolouch, Burian - Jergl, J. Knotek, Holec - Ostřížek, Nahodil, Strapáč - Skladaný, Mráz, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, od 41. navíc Adámek - M. Růžička, Marcinko, Roberts Bukarts - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Werek, Dravecký - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.