Trenérská rošáda v Pardubicích. Ambiciózní tým po Rulíkovi převzal Varaďa

Novým hlavním trenérem hokejistů extraligových Pardubic po odchodu Radima Rulíka byl jmenován Václav Varaďa. S klubem uzavřel dlouhodobý kontrakt až do roku 2028. Jeho asistenty budou Marek Zadina, jenž bude v této roli pokračovat, a nově Aleš Krátoška.

Východočeši tak ještě ve stejný den, kdy oznámili už po první sezoně ukončení spolupráce s Rulíkem, potvrdili na svém webu i jméno jeho nástupce. A tím spekulace z posledních dnů, podle nichž má Rulík zamířit do Sparty a navázat na dřívější úspěšnou spolupráci s Miloslavem Hořavou.

Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník Varaďa, který je dvojnásobným mistrem světa z let 2000 a 2005 a má za sebou vedle jiného bohatou kariéru v NHL, v této sezoně nikde netrénoval. Vypomohl jen krátkodobě druholigovému Táboru. Předtím působil výhradně na střídačce Třince a reprezentačních výběrů do 18 a 20 let. Oceláře dovedl loni ke zlatému hattricku,