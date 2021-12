Dusno v Litvínově. S takovým přístupem hrát nemůžeme, zlobil se Růžička

Hokejisté Litvínova si v zápase 29. kola extraligy s Olomoucí připsali třetí porážku v řadě a v jejich kabině bylo po utkání dusno. Trenér Vladimír Růžička promlouval hráčům do duše, protože nebyl vůbec spokojený s jejich výkonem.

"Hráli jsme špatně, nebylo to dobré. Jednoznačně nejhorší zápas od mého příchodu," řekl Růžička, který převzal tým 9. listopadu a vedl ho v šestém zápase. Čtyři z nich Severočeši prohráli.

"Signál to je. Dobré mužstvo nemůže třikrát za sebou prohrát. Musíme se odrazit, máme před sebou další zápasy, ale s takovým přístupem to nejde. To je špatně. Musíme si to pořádně vyhodnotit. S hráči jsem si to probral, promluvili jsme si důrazněji, takhle hrát nemůžeme," uvedl osmapadesátiletý kouč.

Problémem podle Růžičky je, že hráči prohrávají osobní souboje u mantinelů. "Neudržíme se v útočném pásmu déle na puku. Ztrácíme je jednoduše, soupeř pak jde do rychlého protiútoku a my s tím máme velké problémy. Stejné je to v obranném pásmu. Létáme všude a nikde a najednou je volný hráč sám mezi kruhy. Dnes měla Olomouc za stavu 4:2 tři čtyři tutové góly, které chytil Denis (Godla)," řekl Růžička.

Někdejší reprezentační kouč míní, že by někteří hráči potřebovali na čas vyřadit ze sestavy a zamyslet se nad svými výkony. I kvůli marodce to ale nemůže udělat. "Vadí mi, že hodně spoléháme na Denise Godlu v bráně, ale ten nás nemůže pořád držet držet držet. Moc mu nepomůžeme," podotkl Růžička.

Litvínov si stejně jako v předešlých utkáních nedokázal pomoct v přesilových hrách. Sice v nich vstřelil jeden gól, ale nehrál je dobře. "Připadá mi, že je hrajeme složitě. Nemůžeme se pořádně usadit v útočném pásmu a máme problém si to trochu rozehrát, aby se to zklidnilo. Připadá mi, že pospícháme a zmatkujeme," uvedl Růžička.