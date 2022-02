Devětatřicet let, žádný věk. Budějovický Vondrka otočil utkání s Vítkovicemi

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce ve čtvrtek vyměnit minimálně dva z nynějších pěti členů dozorčí rady Českých drah. Kupka to v úterý řekl televizi Nova. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí oznámil, že odvolal osm členů patnáctičlenné dozorčí rady České pošty. Personální změny se po nástupu nové vlády dají čekat i v dalších klíčových státních institucích a podnicích.

"Mělo by se to stát ve čtvrtek. Předpokládám, že to budou nejméně dva členové," řekl Kupka na Nově k chystané výměně členů dozorčí rady Českých drah. Další podrobnosti nesdělil.

Dozorčí rada kontroluje zásadní rozhodnutí vedení státního dopravce a také vybírá členy jeho managementu. Dočasně ji vede náměstkyně ministerstva dopravy Lenka Hlubučková. Nahradila Pavla Kysilku, který odešel ke konci minulého roku. Hlubučková má dozorčí radu řídit do volby nového předsedy, s níž se čekalo na nástup nového ministra dopravy. Dalšími členy rady jsou Vojtěch Kocourek, Antonín Leitgeb, Vladislav Vokoun a Jan Vrátník.