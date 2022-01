Další selhání Litvínova. To už je vrchol, nejsme ochotni dát tomu víc, zuřil Růžička

Pozvednout výkony a výsledky hokejistů Litvínova v probíhající sezoně se dosud nepodařilo ani Vladimíru Růžičkovi. Osmapadesátiletý kouč, který v letech 2005 a 2010 dovedl reprezentaci k titulům mistrů světa, stále nenašel recept, jak ustálit výkony Vervy. S mužstvem už je přitom dva a půl měsíce.

Litvínovští nejenže vyhráli od jeho nástupu maximálně dvakrát po sobě, ale výpadky mají až příliš často i během jednotlivých utkání. Dnešní duel se Zlínem toho byl jasným důkazem.

Zpočátku se sice zdálo, že poslední Berani nebudou klást větší odpor a výhra Vervy bude jen otázkou výše skóre, ale opak byl nakonec pravdou. "První třetina byla docela slušná, pak ve druhé jsme měli za stavu 2:0 šance, ale nedali jsme góly, soupeř nás dostal trošku pod tlak a snížil. Třetí třetina byla podobná. Za stavu 3:1, kdy je deset minut do konce, ale zkrátka nemůžeme zápas pustit," řekl Růžička po utkání novinářům.

"Přesně se ale ukazuje jedna věc - je to už asi dvanáctý třináctý zápas, co tady jsem, kdy vedeme, ale nedohrajeme to do konce a prohrajeme. Tohle už je vrchol všeho, když nejsme schopní tohle uhrát. Zlínští hráči tam alespoň pochytali nějaké puky, ale my nevyblokujeme jedinou střelu od modré čáry, nejsme ochotní tomu dát víc, proto zápasy nedotáhneme do vítězného konce," domnívá se Růžička.

V souboji s Berany se v plné nahotě ukázaly dva zásadní problémy. Litvínovští dokážou zahodit celou řadu vyložených příležitostí, zatímco sami jsou schopní inkasovat prakticky z ničeho. "Je to poměrně jednoduchý - hodně prohráváme osobní souboje. První inkasovaný gól toho byl důkazem. A těch situací je tam za jeden zápas několik. Prohráváme situace jeden na jednoho, vůbec ty souboje neuhráváme," štvalo Růžičku.

"Nevím, jestli jsme něco podvědomě podcenili, ale my přece nemáme co podceňovat, když se tam motáme taky někde dole. Ani za stavu 3:1 nemůžeme vůbec nic podceňovat. Další věc je, že máme plno tutových šancí, ale nedáváme z toho góly, to nebyl první zápas, kdy s tím máme problém," dodal Růžička.

Ke zlepšení vede podle jeho pohledu jediná cesta. "Musíme s tím pracovat a musíme na tom hodně dělat," zdůraznil Růžička. "Takhle to nejde. Nevím, zda si to hráči neuvědomují, nebo nevím, co za tím je, ale tohle není normální. Že vedeme v Třinci a prohrajeme, dobrý, to se může stát, ale nemůže se stát dvanáctkrát, že vedeme a zápas nedohrajeme do vítězného konce, to je špatně," konstatoval bývalý skvělý útočník a kapitán týmu olympijských vítězů z Nagana.

Litvínovu patří aktuálně třináctá příčka. Přes rozšířenou účast ve vyřazovacích bojích, které se budou týkat 12 týmů místo obvyklých 10, by za současné situace zůstali Severočeši mimo hru. Naopak se musí mít na pozoru, aby jim nezačalo šlapat na paty Kladno, které se prezentuje v poslední době zlepšenými výkony, a netýkaly se jich barážové starosti. Z dvanáctibodového manka mohou Rytíři navíc ukrojit hned v neděli, kdy se představí na litvínovském ledě.

"Určitě je to s tímhle přístupem, co předvádíme, špatně. Naprosto souhlasím, že tohle musíme hodně probrat. A nějaké změny před koncem přestupního termínu? Uvidíme, co bude," uzavřel Růžička.