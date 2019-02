"Byl jsem dojatý." Čiliak se poprvé představil před brněnským publikem

před 25 minutami

Poprvé od návratu ze Slovanu Bratislava chytal Marek Čiliak před brněnským publikem. Jeho jméno vyvolávali fanoušci už před zápasem a slovenský brankář pak spolehlivým výkonem přispěl k výhře Komety nad Pardubicemi 2:1 v prodloužení.

"To přivítání bylo super, těšil jsem se na fanoušky, na lidi tady. Byl jsem z toho i trochu dojatý," popsal pocity před tím, než rozhodčí hodili první bully v zápase. "Byla tam i trocha nervozity, ale zase ne moc, spíš bych to nazval zdravou nervozitou. Mám už přece jen něco za sebou," řekl.

Čiliak chytal ve středu v Mladé Boleslavi a i nyní v DRFG Areně proti Pardubicím patřil k oporám. "Jsem spokojený, ale dnes jsme ztratili body," litoval, že výhra mistra nad posledním celkem extraligy nebyla tříbodová.

Proč se tak nestalo, to z vlastního brankoviště dobře viděl. "Nedáváme góly. Vytvoříme si spoustu šancí, ale nepadne nám to tam. Ale mě se chytalo dobře," řekl.

Ve středu Kometa prohrála 1:2 v prodloužení, tentokrát po stejném výsledku vyhrála. "Rozdíl byl samozřejmě v tom, že v Boleslavi jsme prohráli a dnes ne. Ale vývoj to byl jiný. Venku nás tlačila Boleslav, dnes jsme bušili my do soupeře," poukázal jednoznačně na rozdíl.

"Takové zápasy jako proti Pardubicím se chytají těžko. Jsou to blbá utkání. Něco se odrazí, jako při jejich gólu, pak je tam hráč sám, oni vyrovnají. Já se musím o to víc soustředit, že případná moje chyba by mohla rozhodnout. Tohle nemá rád žádný brankář," řekl.

Do práce se nejvíc dostal po polovině utkání. "Bylo toho málo, co jsem musel řešit, o to více je potřeba být soustředěný. Škoda ztraceného bodu, ale dnes musím říct, že Kacetl na druhé straně podal výborný výkon. Jemu vděčí Pardubice za ten bod," doplnil Čiliak.