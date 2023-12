Motor si pojistil pětici hráčů včetně kapitána Gulaše

Hokejový útočník Milan Gulaš bude i nadále hrát za České Budějovice. Kapitán Motoru podepsal s klubem novou, roční smlouvu. O dvě sezony prodloužili spolupráci s Jihočechy brankář Jan Strmeň a obránci Mikuláš Hovorka, Ondřej Kachyňa a Roman Vráblík. Klub o tom informoval na svém webu.

"Náš tým se snažíme budovat s vizí na několik následujících sezon, proto jsem moc rád, že kromě osvědčených opor už máme podepsané i kluky, kteří mají podle našeho názoru velkou extraligovou perspektivu," řekl sportovní manažer klubu Jiří Novotný, podle kterého nebyla jednání s hráči a jejich zástupci jednoduchá.

Sedmatřicetiletý Gulaš se do mateřského klubu vrátil v roce 2021 z Plzně a od té doby patří mezi klíčové hráče . Hned v první sezoně pomohl Motoru k postupu do semifinále play off a celkově třetímu místu v extralize.

O šest let mladší Strmeň je dlouhodobě brankářskou dvojkou Jihočechů, aktuálně kryje záda Dominiku Hrachovinovi.

Z trojice obránců byl u konkurentů Motoru největší zájem zřejmě o dvaadvacetiletého Hovorku, který minulý týden dostal premiérovou pozvánku do reprezentace a o víkendu by měl poprvé nastoupit za národní tým na Švýcarských hrách. Odchovanec Slavie je momentálně nejproduktivnějším bekem mužstva.