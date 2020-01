Červený přestoupil do Komety. Neprojevil žádnou sebereflexi, tvrdí Hradec

Útočník Rudolf Červený se stal posilou hokejistů Brna. Kometa získala třicetiletého odchovance Českých Budějovic z Hradce Králové. Do sestavy se Červený zařadí, až doléčí zranění, kvůli kterému nehrál od 22. prosince. Po měsíčním hostování v Pardubicích se do Komety vrátil útočník Pavel Jenyš.

"Zranil jsem se před vánočními svátky. Ještě mě to úplně nepouští do hry, ale každým dnem se to lepší. Věřím, že se brzy vrátím. Trénuju s kondičním koučem," uvedl Červený, který se loni vrátil do Mountfieldu po sezoně strávené ve Slovanu Bratislava v KHL a ve švédském celku Brynäs IF.

V této sezoně, před kterou podepsal na východě Čech víceletou smlouvu, si ve 30 zápasech připsal pět gólů a 11 asistencí. "Jeho odchod je pro nás nepříjemnou záležitostí. Je však potřeba konstatovat, že přišel do týmu jako rozdílový hráč a byl nadstandardně finančně ohodnocen. Naše očekávání nesplnil, poměr cena/výkon nebyl v rovnováze, a proto se vedení několikrát s Rudou, a poté i s jeho agentem sešlo, aby společně našli kompromisní řešení v motivační úpravě platu," uvedl prezident Mountfieldu Miroslav Schön v tiskové zprávě.

"Bohužel Ruda neprojevil sebemenší sebereflexi, a když přišlo Brno s nabídkou na odkup jeho hráčských práv, a to ještě v době, kdy Ruda není zdravotně v pořádku, rozhodli jsme se na nabídku (majitele Komety) Libora Zábranského reflektovat. Sportovní vedení tím přišlo o útočníka, ale dostalo zelenou k tomu, aby si přivedlo kvalitní náhradu ještě do konce přestupního období," dodal Schön.

Červený nechal dohodu o jeho výměně na klubu. "Nic moc jsem nehledal, nechal jsem to na Hradci, s kým se dohodne. Ozvala se Kometa a pár dalších týmů, vyšlo to na Brno. Jsem rád, že jsem se dostal do tak kvalitního týmu," prohlásil Červený na klubovém webu Komety.

V extralize má na kontě 443 zápasů a 89 branek a 88 asistencí. Doufá, že Kometě pomůže k dobrým výsledkům. "Hlavně se musím dát do pořádku, abych byl v co nejlepší kondici na play off. Kometa je silný tým, každý rok hraje o nejvyšší příčky a chtěl bych jí k cestě za úspěchem přispět i svým dílem," dodal Červený.

Třiadvacetiletý Jenyš, který se vrátil před sezonou do Komety po pětiletém působení v zámoří, sehrál za Pardubice jen dva zápasy a nebodoval. "Pavel přišel v době, kdy jsme měli několik zraněných hráčů. Jeho příchodem jsme se také snažili zvýšit konkurenci mezi hráči," uvedl člen představenstva Pardubic Dušan Salfický. Za Kometu Jenyš v této sezoně nastoupil ve 27 duelech a připsal si gól a asistenci.