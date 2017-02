před 1 hodinou

Vedení Bílých Tygrů uplatnilo na čtyřiadvacetiletého gólmana opci ze smlouvy, kterou Will podepsal před sezonou. Klub o tom informoval na svém webu.

"Roman Will je pro nás příslibem do budoucnosti. Je pracovitý, poctivý a v této sezoně nám výrazně pomohl při absenci Jánka Lašáka. V Liberci zatím potvrzuje svůj potenciál," uvedl sportovní ředitel a trenér týmu Filip Pešán.

Plzeňský odchovanec Will přišel do Liberce loni v létě ze zámoří, kde se dva roky snažil prosadit do kádru Colorada. V dresu Tygrů zatím odchytal 27 zápasů, ve kterých týmu pomohl k 17 výhrám a sedmkrát udržel čisté konto. S průměrem 1,71 inkasované branky na utkání a úspěšností 93,43 procenta je nejlepší v soutěži.

