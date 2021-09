Dva zápasy, šest bodů. Karlovy Vary ani Pardubice nezaváhaly

Karlovy Vary ve 2. kole extraligy porazily Vítkovice 4:1, Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi 4:3.

Hokejisté Pardubic vyhráli ve 2. kole extraligy v Mladé Boleslavi 4:3, přestože po dvou třetinách prohrávali 1:3.

Po dvou gólech vítězů dali Matej Paulovič a David Cienciala, který do Dynama přišel před sezonou po dvou letech strávených v Mladé Boleslavi. Pardubice na ledě Bruslařského klubu uspěli poprvé od 11. prosince 2015 po dvanácti prohrách za sebou.

"Dvě třetiny byla Boleslav lepší, měla lepší pohyb a byla lepší v osobních soubojích. My jsme s tím měli obrovské problémy a přehrávali nás. Do třetí třetiny jsme udělali nějaké změny v útočných formacích. Byla z naší taková, jakou bychom si představovali. Nevím, jestli Boleslavi nedošly síly, těžko říct. Je to super pro tým, který ukázal charakter a dokázal stav 1:3 otočit," uvedl pardubický kouč Richard Král.

Karlovarští porazili Vítkovice 4:1 a vyhráli i druhý extraligový zápas nové sezony. Hosté naopak nenavázali na páteční bodový zisk z utkání proti Kladnu. Vítkovice dokázaly ve druhé třetině snížit dvoubrankový náskok Energie, na další branky Západočechů ale již neodpověděly.

"Věděli jsme, že nás bude čekat velmi silný a houževnatý soupeř, který má velké a silné hráče, na což jsme se připravovali," uvedl po utkání karlovarský Tomáš Mariška.

2. kolo hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Plutnar (Flek), 33. Kohout (Koblasa), 42. O. Beránek (Kulich, Průžek), 59. T. Rachůnek (Hladonik) - 36. Kalus (Bondra, Gewiese). Rozhodčí: Pražák. Šindel - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 2305.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Parkkonen, Pulpán, Dlapa, Hanousek, Havlín, Weinhold - Flek, Hladonik,T. Rachůnek - O. Beránek, Kulich, Průžek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Plášil, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch, Machů - Svačina, J. Hruška, Roberts Bukarts - Fridrich, Marosz, L. Krenželok - Kalus, Flick, Bondra - Dej, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 19. O. Najman (P. Kousal, Kelemen), 22. Kotala (Pýcha, A. Raška), 37. P. Kousal (Pýcha, Claireaux) - 1. Paulovič (Košťálek), 46. Cienciala (Košťálek), 49. Paulovič (Robertson, O. Rohlík), 56. Cienciala (Říčka). Rozhodčí: Lacina, Veselý - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 2763.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Bernad, Jánošík, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, Šidlík - D. Šťastný, A. Raška, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Kelemen - Dufek, Claireaux, Kotala - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Pardubice: Frodl - Košťálek, J. Mikuš, Nakládal, Robertson, J. Kolář, Vála, Hrádek - Camara, Paulovič, R. Kousal - Blümel, Poulíček, A. Musil - Hecl, Cienciala, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.