V Rusku podepsali Čech, Slováci či rebel z Pardubic. Lidský odpad, pálí expert Koreis

V pondělí čekají celé Česko tropické teploty, odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí pro všechny kraje. Na Moravě a ve Slezsku podle něj hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

Výstraha před vysokými teplotami platí od pondělních 11:00 do 20:00. Varování před požáry je v platnosti pro kraje Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský rovněž od pondělních 11:00. "Během týdne neočekáváme výraznější srážky, které by nebezpečí požárů snížily, proto bude varování v platnosti do odvolání," uvedl v neděli ČHMÚ.

Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dodržovat pitný režim, pít neslazené nealkoholické nápoje, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Odpoledne by měli omezit tělesnou zátěž. Meteorologové rovněž zdůrazňují, aby lidé nenechávali děti a zvířata na přímém slunci, zejména v zavřených automobilech.

"V noci na úterý a pravděpodobně i během středy očekáváme zejména v Čechách výskyt intenzivních bouřek doprovázených přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru," uvedl ČHMÚ. Prozatím se jedná o předběžné varování, výstrahu s konkrétními stupni nebezpečí vydají meteorologové v pondělí.