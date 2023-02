Petrohrad s Jaškinem hraje v armádních dresech. Hokejisté gratulovali ruským vojákům

Hokejisté Petrohradu nastoupili do posledního utkání základní části KHL proti Soči ve speciálních dresech s vojenskými motivy. Ve videu potom vybraní hráči, včetně kapitána Dmitrije Jaškina, popřáli hezký svátek a gratulovali ruské armádě, která už rok vede brutální agresi vůči Ukrajině.

Devětadvacetiletý Jaškin, který vyrůstal v Česku a český národní tým reprezentoval na třech velkých akcích, se v létě navzdory válce vrátil do Kontinentální hokejové ligy. V Petrohradu mu na dres přišili dokonce kapitánské céčko.

Také on tedy z pozice týmového lídra promluvil ve zdravici, již bohatý ruský klub zveřejnil na sociálních sítích. Jaškin ve videu přeje hezký svátek Dne obránců vlasti, který se v Rusku slaví 23. února.

Ostatní hráči se ve svých promluvách obracejí i k ruské armádě.

"Gratulujeme dnes všem, kteří spojili svůj život s obranou naší vlasti," říká na kameru obránce Roman Rukavišnikov. "Těm, kteří slouží v řadách ruské armády a námořní pěchoty," navazuje na něj spoluhráč.

"Děkujeme za statečnost, kritické myšlení a odvahu," pokračuje vzkaz.

Do zápasu na ledě Soči, kde Petrohrad od 11 hodin nastoupil už coby jistý vítěz základní části KHL, přivedl Jaškin mužstvo v dresech s armádními motivy. Konkrétně s maskáčovým vzorem, ruskou vlajkou na hrudi či nášivkami se jmény, jak bývají uvedena na vojenské uniformě.

V letech 2019 až 2021 působil Jaškin v Dynamu Moskva a poté, co v sezoně 2020/21 ovládl střeleckou statistiku soutěže, se vydal zkusit štěstí zpět do NHL, kde se dříve v St. Louis ani ve Washingtonu neprosadil podle představ.

Jenže ani štace v Arizoně nevyšla, Jaškin kvůli zranění odehrál pouze 12 utkání a vrátil se do Ruska. Zákaz reprezentovat Česko, který hokejový svaz vydal pro hráče KHL v souvislosti s válkou na Ukrajině, ho sice nepříjemně překvapil, ale od angažmá v Petrohradu neodradil.

Na ledě našel formu z předchozích let a s 59 body (38+21) v 66 utkáních atakuje celkové vítězství v kanadském bodování KHL. S roční gáží ve výši 77 milionů rublů (zhruba 23 milionů korun) je Jaškin šestým nejlépe placeným hráčem soutěže.

Před pár dny přinesl ruský web iz.ru rozhovor s jeho otcem Alexejem Jaškinem, který byl na přelomu tisíciletí jako hráč u všech šesti titulů Vsetína v české extralize. Jaškin starší v něm komentoval mimo jiné reprezentační zákaz pro syna nebo kritiku od Dominika Haška.

"Dnes je to tak, zítra to může být jinak," řekl k zavřeným dveřím českého národního týmu pro hokejisty z KHL. "Prezident svazu Alois Hadamczik ještě v červnu říkal, že by mu nevadilo povolávat hráče z Ruska, v srpnu už přijal zákaz. Zatím bych nedělal závěry."

"Co se týče Haška, člověk by si měl nejdříve srovnat myšlenky, než něco prohlásí. Myslím, že má zájem dostat se do politiky, proto se tak chová a vyjadřuje," zmínil Alexej Jaškin na adresu bývalého brankáře, který se od začátku války vůči Rusku hlasitě vymezuje.

"Některé Haškovy výroky si ale mezi sebou odporují. Povím jednoduše, že sportovec by se měl zajímat o sport. Politiku by měli řešit politici," uzavřel Jaškin starší.