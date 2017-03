Divák v Olomouci napadl po utkání hokejové extraligy rozhodčího. Klub zaplatí deset tisíc

před 56 minutami

Ten zápas už nic neřešil, přesto po něm došlo k napadení rozhodčího. Po utkání 52. kola hokejové extraligy mezi Olomoucí a Kometou Brno jeden z diváků uhodil čárového sudího do zad. Domácí klub nyní zaplatí za incident pokutu deset tisíc korun, výši trestu určil předseda disciplinární komise extraligy Karel Holý.

Olomouc - Olomoucký hokejový klub dostal pokutu 10 000 korun za napadení čárového rozhodčího jedním z diváků po utkání posledního 52. kola základní části extraligy proti Kometě Brno.

Jednoho ze sehrané dvojice sudích Stanislav Barvíř - Petr Blümel fanoušek po výhře domácích 3:2 po samostatných nájezdech, která však již nezachránila účast Kohoutů v předkole play off, udeřil do zad.

Pořadatelská služba přitom podle soutěžního a disciplinárního řádu musí po utkání zajistit bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže.

Holý proto uložil pořádajícímu klubu finanční pokutu. Olomoučtí by ji teoreticky mohli vymáhat přímo po viníkovi, pokud by byli schopni ho dohledat. "Zatím ještě nevíme, jak se k tomu postavíme a jak budeme postupovat. Trošku nás to zaskočilo a je to pro nás čerstvé, takže k tomu nelze prozatím říci více," řekl tiskový manažer klubu Tomáš Schmiedt.

