Jak si neuříznout ostudu. Čína zbrojí na olympijský hokej, může být druhou Kanadou

před 37 minutami

Za dva a půl roku naskočí do hokejového turnaje na domácí olympiádě, možná proti hvězdám NHL, z nichž by nejvíc vyčnívali Kanaďané. Ve světovém žebříčku je přitom Čína až ve čtvrté desítce, mezi Španělskem a Islandem. Aby si neuřízla ostudu, vybuduje značnou část reprezentace ze zámořských zdrojů.

Kanaďan Ethan Werek odmítl pokračovat v extraligovém Třinci a před pár dny posílil Rudou hvězdu Kunlun. Mimo jiné kvůli příležitosti reprezentovat Čínu, kde má kořeny, na zimní olympiádě v Pekingu 2022.

V mužstvu ruské Kontinentální ligy potká řadu krajanů, kteří mají stejnou motivaci a k tomu ještě náskok.

Podle serveru Elite Prospects je na soupisce pekingského Kunlunu pro nadcházející sezonu 23 Severoameričanů a šest z nich už získalo čínské občanství. Největší "ulovenou" hvězdou je veterán Brandon Yip, jenž stihl takřka dvě stovky zápasů v NHL.

Nováčkem v partě Kunlunu je Kanaďan Alex Riche. Do asijské země, kde se narodila jeho matka, odešel po dostudování Princetonské univerzity. Jestliže herně nezklame, obdrží čínské občanství. "Plán je takový, že budu hrát na olympiádě," prohlásil.

"Jsem pyšný na to, odkud moje mamka pochází, a že o sobě můžu hrdě mluvit jako o polovičním Číňanovi," pokračoval. "Pochopitelně se považuji za Kanaďana, ale reprezentovat na olympiádě mamčinu stranu rodiny, to by byla čest."

Podle Rona Fogartyho, jenž trénuje Princeton a Číně pomáhá s rozvojem hokeje, bude Riche přínosem: "Je to dynamický tvůrce hry. Přesně někoho takového hledají. Když se podíváte na minulé olympiády, čínští sportovci vyhrávají medaile v individuálních disciplínách, ale postrádají týmovou složku. Když tam pracujete s mládeží, vidíte, jak se hráči snaží přejít přes pět soupeřů a skórovat. Nahrávky a poziční hra zaostávají."

Čína nicméně investuje spoustu peněz, aby se hokej naučila. Know-how získává po celém světě. Spolupracuje s Ruskem, Severní Amerikou či Finskem. Výjimkou není Česko, kde čínský mančaft brzy rozehraje třetí nejvyšší ligu.

Zároveň asijská velmoc staví hokejové stadiony. Podle posledních údajů jich má přes dvě stě, tedy čtyřikrát víc než v roce 2013. Podobně vzrostl počet registrovaných hokejistů. Na necelé tři tisícovky.

Dalším krokem je vznik vlastní ligy, která má prozatím podobu třífázového turnaje. Domácí účastníci na něm změří síly s americkou univerzitou z Arizony nebo ruskými kluby z nižší soutěže.

"Lepší pozdě než nikdy," řekl deníku China Daily ke vzniku soutěže S' Liang, zástupce generálního tajemníka hokejového svazu. "Olympijský turnaj chceme jako pořadatel odehrát důstojně, takže urgentně potřebujeme pravidelné zápasy na elitní úrovni. Abychom získali více zkušenosti, každoroční národní šampionát jako doteď nám nestačí."

Nedávný rozjezd čínské ligy potěšil Petera Zhonga z Arizonské státní univerzity, neboť v Pekingu hrál jen deset minut od místa, kde se narodil. Také on má šanci hrát za dva a půl roku pod pěti kruhy. Čínu už ostatně několikrát reprezentoval, byť od sedmi let žije ve Spojených státech.

"Čína se opravdu snaží na hokeji zapracovat," vykládal Zhong deníku The Arizona Republic. "Hodně ho propaguje a přilákala k němu děti. Před pár lety dostala svůj tým do KHL, buduje stadiony."

Návod, jak důstojně čelit hokejovým velmocím, mohla Čína odkoukat od Jižní Koreje. Ta před vlastní olympiádou 2018 dokonce postoupila do elitní úrovně mistrovství světa. V dějišti her pak se sedmi rodilými Severoameričany v sestavě zaujala třeba těsnou porážkou 1:2 s Českem.

Nemusela však bránit hvězdy NHL, které do Pchjongčchangu nemohly. Navíc neměla až tak špatnou startovní čáru, už dlouho před turnajem se pohybovala kolem 20. místa světového žebříčku.

Čína nyní drží 32. pozici a pár let nazpět byla 38. Proto ji v Pekingu 2022 čeká navzdory aktuálním investicím mnohem větší výzva než Koreu před rokem a půl. Zvlášť pokud tentokrát dorazí těžké váhy z NHL.

Je tedy možné, že aby odvrátila ostudu, složí Čína většinu své reprezentace z cizinců, zejména Kanaďanů, s čínskými kořeny. Její aktivity tomu nahrávají. Do rozvojového programu, který má ovlivnit olympijskou nominaci, zařadila zhruba 60 rodilých Severoameričanů.