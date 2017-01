Mladé Češky po řežbě s Ruskem podlehly i Finsku. Na domácím MS končí šesté

před 48 minutami

Hokejová reprezentace žen do 18 let prohrála na domácím světovém šampionátu i poslední zápas a končí šestá. Do finále podle očekávání postoupily Američanky a Kanaďanky.

Přerov - Po prohraném čtvrtfinále proti Ruskám, které přineslo nevídanou hromadnou bitku, chtěly české hokejistky do 18 let uspět na domácím mistrovství světa alespoň v souboji o páté místo. Nepovedlo se. Finky vyhrály 2:0.

Seveřanky skórovaly už po 25 vteřinách, vedení si pojistily ve druhé třetině. Ve skupině dokázaly mladé Češky duel proti Finsku otočit, ale tentokrát nenašly síly.

Týmu nepomohla absence Natálie Mlýnkové a kapitánky Kláry Hymlárové, obě se zranily během divokého čtvrtfinále.

Ženská osmnáctka tak zakončila šampionát na šestém místě. s čímž není spokojená, neboť chtěla proniknout mezi nejlepší čtyřku.

Mistrovství světa hokejistek do 18 let ve Zlíně a v Přerově:

Semifinále:

USA - Rusko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0), Kanada - Švédsko 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

O udržení - 2. zápas:

Švýcarsko - Japonsko 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0), konečný stav série: 2:0.

O 5. místo:

ČR - Finsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 1. Kahraová, 32. Melotindosová.

autoři: Sport, ČTK | před 48 minutami

Související články