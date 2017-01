Čeští fanoušci vypískali ruskou hymnu. Styďte se, vzkazuje do Přerova legendární Michajlov

před 1 hodinou

Ruská média a sportovci emotivně řeší závěr středečního zápasu mezi sbornou a českým týmem na MS hokejistek do osmnácti let v Přerově. Důvodem však není výsledek – Rusky vyhrály 0:2 –, ale to, že čeští fanoušci po skončení zápasu vypískali ruskou hymnu. "Připravili jsme vyjádření pro pořadatele, k takovým věcem nesmí docházet," prohlásil k tomu výkonný ředitel Ruské hokejové federace Dmitrij Kurbatov. Legendární útočník a dvojnásobný olympijský vítěz Boris Michajlov pak českým fanouškům vzkázal, že by se měli stydět.

Přerov/Moskva – Středeční zápas mezi Českem a ruskou sbornou na mistrovství světa hokejistek do osmnácti let v Přerově má v ruských médiích bouřlivou dohru. Spíše než výsledek čtvrtfinále, ve kterém ruské hráčky vyřadily Češky po výsledku 0:2, ale ruská média včetně agentury TASS řeší rozpačité zakončení utkání.

Čeští fanoušci, které roztrpčilo jak vyřazení českého týmu z boje o medaile, tak hromadná bitka v závěru zápasu, totiž po utkání vypískali hymnu vítězek. Což v Rusku vzbudilo vlnu nevole.

Pískání přerovských fanoušků během ruské hymny si můžete poslechnout zde

Podívejte se, jak fanoušci v Přerově vypískali ruské hokejistky při závěrečné hymně. | Video: Sport

"Připravili jsme vyjádření pro pořadatele, k takovým věcem nesmí docházet, ale pravidelně se při zápasech na šampionátech různé úrovně stávají," prohlásil k tomu výkonný ředitel Ruské hokejové federace Dmitrij Kurbatov podle agentury R-Sport.

Styďte se, vzkazuje Michajlov

Legendární útočník a dvojnásobný olympijský vítěz Boris Michajlov českým fanouškům vzkázal, že by se měli stydět. "Normální a civilizovaní lidé nemají právo pískat na hymnu jiného státu," prohlásil pro web Sport-Express s tím, že se diváci musí povznést nad mnohaleté spory. "Nikdy jsem neslyšel, že by vypískali hymnu! Diváci by se za své chování měli stydět," dodal.

Ruské hokejistky se do těch českých pustily hodně nevybíravě

Rvačka Česko - Rusko ve čtvrtfinále MS hokejistek do 18 let | Video: Sport

Server Dni.ru připouští, že příčinou nevlídného chování českých fanoušků mohla být ostrá bitka hráček před koncem zápasu a tvrdá hra sborné jako taková. Domácí Klára Hymlárová a Natálie Mlýnková duel kvůli zraněním, která jim Rusky způsobily, zápas ani nedohrály a zamířily do nemocnice.

Týž web podotkl, že ruské hokejistky se se situací vypořádaly dobře. "Jednohlasně zazpívaly ruskou hymnu, a donutily tak české fanoušky ztichnout," napsal.

V Praze Rusové před hymnou prchli do kabin

Sami Rusové ovšem mají z poměrně nedávné minulosti na triku podobný škraloup, který tak vehementně u přerovských fanoušků kritizoval Boris Michajlov.

Po finále mistrovství světa v hokeji v Praze, v němž Rusové podlehli Kanadě 1:6, totiž ruští hokejisté v čele s Iljou Kovalčukem opustili led ještě před závěrečným ceremoniálem a přehráním hymny vítězů. Sborná za tento prohřešek posléze musela zaplatit IIHF pokutu 80 000 švýcarských franků (asi dva miliony korun).

"Za 29 šampionátů, na kterých jsem byl osobně přítomen, se nic takového nikdy nestalo. To, co udělal ruský tým, je absolutně nepřijatelné. Na ledě se při hře může stát cokoliv, ale nedostatek respektu k soupeři po jeho skončení nebudeme akceptovat," prohlásil šéf IIHF René Fasel na adresu Rusů.

"Nemyslím, že tento trest je pro FHR (ruskou hokejovou federaci) nějak významný. Ale fakt, že náš tým byl první, který se něčeho takového dopustil, bude navždy zapsán v historii. Významnější než pokuta je morální dopad," citovala tehdy ruská média Vjačeslava Fetisova, člena vedení KHL a bývalého ministra sportu.

