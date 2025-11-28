Mladší Kaše sestřelil Brno hattrickem za deset minut, bratr čtyřikrát asistoval

Verva dala šest gólů po více než roce a bodovala potřetí za sebou. Mistrovská Kometa naopak prohrála potřetí v za sebou a poosmé z posledních 12 zápasů.
Litvínov se obhájce titulu nezalekl, brankáře Stezku zaměstnával už od začátku utkání mnohem častěji. První dvě trefy Davida Kašeho se nesly ve stylu nedáš - dostaneš.
Nejdřív tutovku zahodil po brejku brněnský Stránský, osamocený před Tomkem, který puk vytěsnil. Hned z protiútoku udeřil mladší z hvězdného tandemu sourozenců, bratrovu přihrávku zblízka usměrnil do sítě.
Zanedlouho se agilní Flek prosmýkl před Tomka, kličkou se dostal za něj, ale puk poslal těsně vedle tyčky. Záhy domácí Komuls nahazoval před branku, kotouč vypadl za Stezkou a David Kaše jej z čáry doklepl.
Elitní útok Severočechů řádil dál, Ondřej Kaše soupeři sebral puk v jeho obranném pásmu, od Hlavy se dostal k hrdinovi dne a David Kaše završil hattrick střelou do odkryté branky.
Druhou třetinu Kometa odstartovala tlakem a také brzy udeřila. Litvínov na útočné modré čáře ztratil puk a hostující brejk zakončil na kruhu volný Kos přesnou střelou ke vzdálenější tyčce.
Domácí si oddechli v přesilové hře, ale nepovedla se jim. Paradoxně pak mohli skórovat v oslabení, Ondřej Kaše obral o puk Tomáše Zohornu a pelášil sám na Stezku, který ho rozesmutnil zákrokem lapačkou.
Verva měla šťávu, Maštalířský byl v šanci, po něm i Pištěk. Druhý jmenovaný se radoval až v přesilové hře, po parádní kombinaci zakončoval zblízka do prázdné branky. Nebylo to všechno ve druhé části, 72 sekund před jejím koncem ujel po křídle Brož a švihem překonal Stezku.
Ve třetí dvacetiminutovce si domácí náskok hlídali a mohli ho ještě navýšit, třeba po brejku Zygmunta, který z pravého kruhu z jízdy vypálil na Stezku; puk gólmanovi vypadl, ale mimo tyče. Kometa se přece jen dočkala, když Král našel zapomenutého Ščotku před brankovištěm, který pohotovým pokusem překonal Tomka.
Na zvrat už to nebylo, naopak po parádní střílené přihrávce Ondřeje Kašeho puk tečoval u bližší tyčky další člen prvního útoku Hlava a domácí zase vedli o čtyři góly.
Brněnský tahoun Flek, v minulém zápase v Litvínově autor hattricku, mohl ještě dát naději, v oslabení se dostal do sóla, ale Tomek jeho střelu vyrazil.
Oceláři zabrali po sedmi porážkách
Třinec si užil vítězně návrat na domácí led, po sedmi porážkách v řadě dokázal porazit Olomouc 5:2. Po dvou třetinách vedli Oceláři o dvě branky. Hosté sice ve třetí části zdramatizovali zápas, ale díky vydařenému závěru nakonec brali Slezané všechny body. Třinec porazil Olomouc i potřetí v sezoně.
Plzeň zvítězila nad Libercem 2:1 v prodloužení a připsala si třetí domácí výhru za sebou. Po bezbrankové úvodní části ve druhé třetině dostal hosty do vedení Radan Lenc, ale na začátku dvacetiminutovky srovnal Igor Merežko a v prodloužení zajistil Západočechům druhý bod další bek Petr Zámorský.
Liberec prohrál venku popáté v řadě, ale čtyřikrát získali alespoň bod za porážku v prodloužení.
České Budějovice porazily Spartu 3:1 a po šesti utkáních naplno bodovaly. Gólem a asistencí se pod výhru Motoru podepsal útočník Martin Beránek. Pražané prohráli po čtyřech výhrách, i nadále jsou ale v čele tabulky.
Kladno rozstřílelo Mladou Boleslav 5:0. Předposlední Rytíři rozhodli ve druhé třetině, kterou vyhráli 4:0, a přiblížili se Bruslařům v tabulce na rozdíl jediného bodu. Hosty porazili poprvé v sezoně a ve vzájemných kláních na kladenském ledě prvně od poloviny února 2023.
V pěti zápasech od té doby si připsali jen bod. Brankář Adam Brízgala udržel díky 39 zákrokům druhou nulu v sezoně. Mladoboleslavští vyšli poprvé po pěti zápasech, z nichž čtyři vyhráli, pod koučem Miloslavem Hořavou naprázdno.
Karlovy Vary porazily Vítkovice 4:1 a potřetí za sebou naplno bodovaly. Zakončily tak úspěšně sérii tří domácích duelů. Ostravané ze západu Čech odjíždějí i po středeční porážce v Plzni 0:7 bez bodu a nenavázali na předchozí dvě výhry na vlastním ledě.
Energie proti Ostravanům na třetí pokus v sezoně poprvé bodovala. Shodně třemi body za gól a dvě asistence se na tom podíleli David Šťastný a Jiří Černoch.
Pardubice vyhrály 3:1 nad Hradcem Králové a po dvou porážkách opět naplno bodovaly. Naopak Hradec Králové si ve východočeském derby připsal čtvrtou prohru za sebou.
Dynamo zápas rozhodlo ve třetí třetině, kdy se nejprve v přesilové hře prosadil Jáchym Kondelík a následně při power play Lukáš Sedlák.
27. kolo hokejové extraligy:
HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 9. D. Kaše (O. Kaše, Hlava), 13. D. Kaše (Komuls, O. Kaše), 19. D. Kaše (Hlava, O. Kaše), 35. Pištěk (Maštalířský, M. Sukeľ), 39. J. Brož, 49. Hlava (O. Kaše, Gajdoš) - 23. J. Kos (Ekrt), 47. Ščotka (F. Král, Cingel). Rozhodčí: Sýkora, Mejzlík - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3442.
Sestavy:
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Plutnar, Husinecký, Baránek, Komuls, Gajdoš, Baláž - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Jícha, Maštalířský - J. Brož, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Petr.
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Bartejs, Gulaši, M. Furch - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, A. Zbořil, J. Kos - Ekrt, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Süss, Ferda. Trenér: Pokorný.
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 2. M. Kovařčík (Hudáček), 23. Hrehorčák (M. Roman), 36. J. Galvas (Adámek, M. Růžička), 57. Cienciala (M. Kovařčík, Adámek), 58. Nestrašil (M. Růžička) - 11. Matýs (Navrátil, Nahodil), 51. Matýs (Cosgrove, Fridrich). Rozhodčí: Šír, Gebauer - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5103.
Sestavy:
Třinec: Kacetl - Adámek, Marinčin, Kundrátek, D. Musil, Koch, Nedomlel, J. Galvas - Hudáček, M. Kovařčík, Flynn - M. Růžička, A. Nestrašil, Daňo - Kubiesa, M. Roman, Hrehorčák - Kurovský, Cienciala, Dravecký. Trenér: Moták.
Olomouc: Machovský - Hrádek, Ondrušek, Stella, Cosgrove, T. Černý, Řezníček, Škůrek - Orsava, Čacho, Krastenbergs - Matýs, Kusko, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Doktor, Anděl, Ministr - Macuh. Trenér: Petrovický.
HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 42. Merežko (I. Sedláček), 61. Zámorský (Lalancette, Holešinský) - 27. Lenc (Filippi, Sandberg). Rozhodčí: Hribik, Kika - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 3543.
Sestavy:
Plzeň: Malík - Zámorský, Malák, Merežko, Kvasnička, V. Lajunen, J. Jeřábek, Šalda - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, I. Sedláček - L. Strnad, Simon, Schleiss - O. Pšenička, Lev, Teplý. Trenér: Jandač.
Liberec: Lukeš - Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, Zeman, Ahac, Hanousek - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, O. Procházka - Pérez, A. Najman, A. Musil - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Banes Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Vála (Lantoši), 37. F. Přikryl (M. Beránek), 59. M. Beránek (Lantoši, Bulíř) - 9. Irving (Chlapík, Krejčík). Rozhodčí: Barek, Zeliska - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).
Sestavy:
České Budějovice: Westerholm - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, Jank, M. Doudera, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, Koláček - Ordoš, Hoch, Olesen - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - P. Novák, Toman, Kašlík. Trenér: Čihák.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Mašín, Tomov - Chlapík, Shore, Horák - P. Kousal, M. Špaček, Hyka - D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 15. Ryšavý (Forman, T. Tomek), 22. Kelly Klíma (Vigneault, M. Procházka), 29. Pietroniro (O. Bláha, Lisler), 36. Ojamäki (Robins), 40. Lisler (Forman, Kelly Klíma). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Hnát, Thuma. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 2329.
Sestavy:
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Wylie, M. Houdek, Žovinec - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Procházka - Ryšavý, Konečný, Forman - Lisler, O. Bláha, J. Strnad. Trenér: Čermák.
Mladá Boleslav: D. Furch (41. Mokry) - Pyrochta, Havlín, F. Pavlík, Lintuniemi, Gewiese, Skärberg, od 21. navíc Čech - Lakatoš, Gríger, Buchtele - Gardoň, Fořt, Skalický - Rekonen, Berglund, Mazura - Lichtag, Hradec, Malínek - od 41. navíc Závora. Trenér: Hořava.
HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. O. Beránek (Šťastný, Černoch), 29. Šťastný (Černoch, Mamčics), 36. Černoch (Šťastný, O. Beránek), 57. Jones (Čihař, Bambula) - 27. Nellis (Yetman). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček - Rampír, Augusta. Vyloučení: 4:3, navíc J. Zbořil (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3456.
Sestavy:
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, J. Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, Jones, Čihař - Sapoušek, Jiskra, P. Tomek - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Port, Leahy, Freibergs, Auvitu, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Lednický, Hrivík, Kalus - P. Zdráhal, M. Hanzl, Hladonik - Hauser, Šír, Macias. Trenér: Varaďa.
HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 15. Pekař (Kondelík, Kelemen), 56. Čerešňák (Gazda, R. Kousal), 58. Sedlák - 11. Perret (McCormack). Rozhodčí: Vrba, Stano - Axman, Peluha. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno).
Sestavy:
Pardubice: Will - Košťálek, Hájek, Čerešňák, Mikliš, Tourigny, Ludvig, Gazda - Lauko, Sedlák, Červenka - Mandát, Poulíček, R. Kousal - Pekař, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Rákos, Twarynski. Trenér: Pešán.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Šenkeřík, Pláněk - Nenonen, Bunnaman, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Pour, Hašek, Kusý - Pilař. Trenér: T. Martinec.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2.
|Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3.
|Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4.
|Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5.
|Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6.
|Hradec Králové
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7.
|České Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8.
|Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9.
|Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10.
|Karlovy Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11.
|Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12.
|Mladá Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13.
|Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14.
|Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21