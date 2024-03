Play off za hranou. Knotkova "vražda" odstartovala smršť, diváci napadli střídačku

Pořádně vyostřené byly série předkola play off v hokejové první lize, zejména jejich druhé zápasy. V duelu mezi Jihlavou a Slavií byl k vidění nechutný zákrok kapitána hostí Tomáše Knotka a následně napadení střídačky Pražanů ze strany jihlavských fanoušků. V Přerově zase sudí rozdali 130 trestných minut.

V obou sériích, které se v předkole první ligy hrají jen na dvě vítězná utkání, vedla po prvních zápasech hůře postavená mužstva, jež začínala doma, tedy pražská Slavia a Pardubice "B".

Přesun na led Jihlavy a Přerova pak rozjel místy až přestřelené emoce.

Jihlava ve středu vedla ve druhém zápase nad Slavií v poslední minutě 7:2, když hostující kapitán Knotek nebezpečně sestřelil domácího mladíka Jonáše Jungwirtha. "Tohle byla vražda," měl jasno komentátor přímého přenosu.

Zatímco se Jungwirth svíjel v bolestech a držel se za koleno, na ledě se okamžitě strhla mela, při které chtěli hráči Jihlavy pomstít nesmyslný zákrok za dávno rozhodnutého stavu.

V Pelhřimově, kde Jihlava dočasně hraje domácí zápasy, vzápětí přišel útok fanoušků na slávistickou střídačku. Předmět vržený z tribuny způsobil krvavé zranění asistentovi trenéra Slavie Danielu Tvrzníkovi.

Hlavní kouč Pražanů Aleš Totter odvolal tým do šatny a později se vrátila jen hrstka hráčů, která odehrála závěrečné desítky sekund.

"Výsledek je krásný, ale závěr je kaňkou celého zápasu," hlásil jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil. "Uvidíme, jak disciplinárka zareaguje na Knotkův faul, ale taky jestli se zavře zimák. Není možné, aby došlo ke krvavému zranění trenéra," reagoval Totter.

Čtvrteční rozhodující duel se hrál bez Knotka a se zavřenou tribunou za střídačkami. Jihlava ho zvládla v poměru 3:0 a stejně jako vloni Slavii v předkole vyřadila.

Knotek přišel s omluvou alespoň na sociální síti X. "Gratuluji Jihlavě k postupu. Ti, co mě znají, vědí, že se snažím být na ledě od jiných věcí než někoho takhle špatně dohrát. Byl to nesmyslný souboj, ve kterém jsem byl pozdě a už jsem nohu nezastavil," napsal.

Jungwirthovi se omluvil telefonicky. "Bohužel už to nevrátím a doufám, že bude co nejdříve v pořádku. Takové zákroky do hokeje nepatří," doplnil kapitán Slavie a majitel 453 extraligových startů.

Tvrdá byla i druhá série Přerova s Pardubicemi "B", které pronikly do předkola vůbec jako poslední tým. Tým hrající v Chrudimi doma zvítězil 4:0 a na Moravě cítil šanci k překvapivému postupu do čtvrtfinále.

Po závěrečné siréně středečního utkání, v němž Přerov vyhrál 3:2, byla k vidění hromadná bitka. Po ní rozhodčí rozdali hned 100 trestných minut. Celkově jich v zápase bylo 130.

Ve rvačce nechyběl známý pardubický provokatér Daniel Rákos, do kterého se pustil Tomáš Kudělka. Vyšší tresty dostali i Daniel Indrák z Přerova a Jakub Lichtag z Pardubic. Zde ale všechno zůstalo v mezích sportovního boje.

Ve čtvrtek se pak hlavně Přerov umravnil a nenabídl soupeři jedinou přesilovku. Zvítězil znovu 3:2 a postoupil do čtvrtfinále.

"Kdyby byl na střídačce ruchový mikrofon, bylo by slyšet, že jsem na to hráče upozorňoval asi stopadesátkrát," hodnotil trenér Přerova Michal Mikeska. "Za tři měsíce jsme se vyhrabali z problémů, které tady byly. Jsem na kluky strašně hrdý," dodal bývalý útočník Pardubic.

Ve čtvrtfinále čeká na Přerov třaskavá bitva proti Vsetínu, který je pro Zubry hlavním regionálním rivalem. Jihlava narazí na suverénního šampiona základní části Porubu.

Další dvě dvojice tvoří Prostějov se Zlínem a Litoměřice s Třebíčí. Ve čtvrtfinále už se jednotlivé série hrají na tři vítězná utkání. Všechny odstartují již v sobotu.