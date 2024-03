Ruský supertalent opět vzbuzuje kontroverze: Tak nedbalý není snad nikdo v NHL

Jednou z nejlepších juniorských sezon v historii ruské Kontinentální ligy navnadil fanoušky na svůj příchod do zámořské NHL. Bez kontroverzí se však supertalent Matvej Mičkov neobešel.

Když se Kanaďan Connor Bedard nastálo usadil v NHL, je největším draftovaným talentem mimo severoamerickou ligu Mičkov.

Alespoň podle mínění online deníku The Athletic, který 19letého Rusa umístil na první místo svého žebříčku před slovenského beka Šimona Nemce. Ten sice před pár měsíci povýšil do NHL, ale pořád mu hrozí pád zpět na farmu.

Mimochodem, obránce David Jiříček obsadil desátou příčku, útočník Jiří Kulich jednadvacátou.

Není příliš překvapivé, že Mičkov žebříčku vládne. V posledním draftu sice obsadil až sedmou pozici, dokonce nebyl ani nejvýše vybraným Rusem, ale tehdy nešlo jen o hokej.

Mičkov odradil řadu zájemců údajnou arogancí a tím, že podepsal smlouvu s Petrohradem až do roku 2026. Proto spadl do klína Philadelphii.

Ta může nad útočníkovým rozvojem plesat, alespoň na první pohled.

Mičkov se sice neprosadil v nabitém Petrohradu, ale na hostování v Soči nasbíral ve 47 zápasech 41 bodů (17+22), přestože ho na přelomu roku zbrzdil těžký zápal plic. Lepší juniorskou sezonu měl v historii Kontinentální ligy jen Kirill Kaprizov, jenž v posledních letech patří k nejnebezpečnějším střelcům NHL.

Fantastická Mičkovova čísla však mají stinnou stránku - do jisté míry naskakovala na úkor bránění.

Trenér Soči Dmitrij Kokorev sice trvá na tom, že náctiletý křídelník udělal v defenzivě velké pokroky, ale podle soudů nezávislých skautů a novinářů není nad čím jásat.

Někteří mají za to, že Mičkov "není zrovna nejpracovitější obranář", jiní rovnou tvrdí, že "téměř vůbec nebrání".

Detailně se na křídelníkovu defenzivní práci zaměřil skaut Lassi Alanen z portálu Elite Prospects.

"Jsem si vcelku jistý tím, že na bránění vynakládá ještě menší úsilí než dřív a že kvůli útočení 'švindluje' ještě víc. Neustále si hledá místo pro samostatné úniky skrz dlouhé přihrávky, obranné pásmo opouští příliš brzy nebo tam vůbec nedorazí," napsal na sociální síti.

"Těžko říct, jestli ho k tomu s ohledem na fakt, že je hlavní ofenzivní zbraní ve slabém týmu, povzbuzují trenéři, ale tenhle trend se u něj dal pozoroval už v minulosti. Bude zajímavé sledovat, jestli se něco výrazně změní, až dorazí za oceán," pokračoval Alanen.

"A záleží na tom vlastně? Nakonec asi ne. Mičkov je hráč, kterému chcete dát volnost, aby dělal, v čem je dobrý. Odmění vás ofenzivou. Nejsem si ale jistý, jestli je v současné NHL někdo, kdo k bránění přistupuje až takhle nedbale," dodal.

Podle smlouvy by měl Mičkov strávil v KHL ještě dvě sezony. Pak může ve Philadelphii začít ohromovat severoamerické diváky.

"Věřím, že má na to, aby v NHL sbíral bod na zápas a vedl týmové bodování," podotkl Scott Wheeler, autor zmíněného žebříčku od The Athletic. I on má ale výhrady k útočníkově defenzivní práci.