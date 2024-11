"Jeden z nejpoutavějších beků." Hbitý český obr uhranul skauty, věští mu první kolo

Nejvýše taženým Čechem v příštím draftu hokejové NHL by mohl být někdo jiný, než se původně čekalo. Skauty v posledních týdnech nejvíc oslňuje obránce Radim Mrtka.

Miláčkem prvních nástřelů dražby nadějí 2025 byl z českých hráčů centr Adam Benák, prý "největší český talent od Davida Pastrňáka".

Ne že by ze svého umu něco ztratil, ale v áčku extraligového Plzně jako benjamínek neprorazil a zatím narostl jen do 171 centimetrů.

Momentálně nastupuje v americké juniorce USHL. Podle nových žebříčků stále drží šanci na první kolo, ale o jistotě hovořit nelze.

Mnohem lepší vyhlídky má teď Mrtka. Tomu Centrální úřad skautingu NHL nedávno udělil známku A, značící kandidáta na první kolo.

Benák a ještě Vojtěch Čihař z Karlových Varů získali hodnocení B, což je řadí do druhého či třetího kola.

Podle žebříčků, které určují i konkrétní pořadí, je Mrtka dokonce žhavým adeptem pro první kolo. Zpravidla se totiž objevuje ve druhé desítce.

Před pár měsíci zazářil na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu, kde výrazně přispěl k českému stříbru, přestože bodoval jen dvakrát. Skauty zaujal mimo jiné výškou 197 centimetrů.

"Mrtka je obří obránce - pravák, který se opravdu dobře pohybuje a na Hlinkovi odehrál spoustu minut ve všech herních situacích," napsal Scott Wheeler z online deníku The Athletic.

"V extraligovém Třinci měl na začátku sezony dost omezený prostor, což je trochu znepokojující ve smyslu, že je těžké zhodnotit, jak na tom aktuálně je. Pořád ale jde o jednoho z nejpoutavějších obránců pro příští draft," dodal.

Sedmnáctiletý Mrtka odehrál v této základní části za áčko Třince deset zápasů, v nichž jednou asistoval. Co je ale hlavní, na ledě v průměru trávil jen asi osm a půl minuty, suverénně nejméně z třineckých beků. Přesilovky a oslabení prakticky nehrál.

Nakonec se vrátil do třinecké juniorky, s níž v minulém ročníku slavil titul.

Slezsko by ale brzy mohl opustit, spekuluje se o jeho odchodu do kanadské juniorky, přesněji do Seattlu. Tam už nastupuje další český talent, útočník Matěj Pekař.

Jestliže Mrtka prognózy naplní, bude po bratrech Davidu a Adamu Jiříčkových třetím českým zadákem v prvním kole za poslední čtyři roky.

Pro Česko, které má teď v NHL pouhé čtyři beky, kvůli čemuž nedostalo pozvánku na blížící se turnaj čtyř zemí, by to bylo vítané povzbuzení.

Ačkoliv ze statistik to tak nemusí vypadat, Mrtka má podle skautů i značný útočný potenciál - díky dobré práci s pukem a tvrdé střele.

"Ale i když se ofenzivně nerozzáří, daný klub NHL bude jen těžko bědovat nad tím, že si vybral zrovna jeho, tedy defenzivního obránce, který může nastupovat ve druhém nebo třetím páru a hrát oslabení," shrnul Čechovy vyhlídky skaut David Saad z Recruit Scouting.