"Největší talent od Pastrňáka." Z české senzace jsou u vytržení i v zámoří

Zlato na hokejovém Hlinka Gretzky Cupu nakonec nezískali, řada českých dorostenců však zaujala zámořské skauty. Největší senzací je teprve 16letý Adam Benák.

Dopadli naprosto stejně jako dvacítka na posledním mistrovství světa.

Češti reprezentanti do 18 let prosvištěli na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a Trenčíně do finále, kde ale podlehli Kanadě 2:3 v prodloužení.

Historicky druhé zlato z tohoto turnaje tak nepřidali, dosáhli ale na nejlepší výsledek od roku 2017. A spousta z nich si udělala jméno u skautů klubů zámořské NHL.

Právě na Hlinka Gretzky Cupu, dříve Hlinkově memoriálu, totiž skautům začíná sezona. V tomto případě sledovali hráče pro draft 2024 a částečně 2025. Měli na co koukat, neboť prestižní akce směle konkuruje dubnovému mistrovství světa osmnáctek, kde kvůli souběžně probíhajícímu play off severoamerických juniorek chybí řada mládežnických hvězd.

Ve výběru trenéra Davida Čermáka zaujal třeba obránce Adam Jiříček, mladší bratr vycházející hvězdy Davida Jiříčka, nebo nejlepší český střelec na turnaji Adam Titlbach.

Vůbec nejvíc ovací ale sklidil benjamínek týmu Benák, který proti zpravidla o rok starším soupeřům nasbíral v pěti zápasech deset bodů (2+8), čímž vytvořil český rekord.

Před letoškem bylo českým maximem z jednoho turnaje sedm bodů, dosáhlo na ně pět hráčů včetně Filipa Zadiny nebo Dmitrije Jaškina.

Připomeňme ale, že Benákovi je teprve 16 let a narozeniny oslaví až na konci stávající sezony. Mezi hráči jako on, kteří do Hlinka Gretzky Cupu vstupovali se statusem "o rok mladší než ostatní", byly dosavadním maximem tři body v podání v podání Pavla Zachy, Eduarda Šalého a Dominika Petra.

Sám Benák skromně soudí, že se mu turnaj "docela povedl". "Určitě mi to pomůže a budu si víc věřit. Sebevědomí ale musím mít pořád, bez toho prostě hrát nejde," dodal pro hokej.cz.

Zaujal už v minulém ročníku na World Hockey Challenge pro hokejisty do 17 let, kde sbíral bod na zápas a proti Kanadě skóroval lakrosovým způsobem, kdy si za bránou nabral puk na čepel a vzduchem ho dopravil pod horní tyč.

Zkraje Hlinka Gretzky Cupu pak novinář Steven Ellis popsal Benáka jako "největší český talent od Davida Pastrňáka".

"Mezi hráči narozenými v roce 2007 je momentálně jedním z nejlepších na světě a jednoho dne bude hvězdou," napsal také.

Benák ohromuje rychlostí a nesmírnou šikovností, jediným velkým minusem je výška. Zatím měří pouhých 170 centimetrů.

"Může z něj být výjimečný hráč. Pokud se dostane alespoň na 178 centimetrů, a ve svém věku má na to má ještě dost času, bude mít hvězdný potenciál. Možná je to nejlepší 16letý Čech, kterého jsem kdy sledoval. Určitě je na vyšší úrovni, než byli v tomto věku Nečas nebo Šalé," napsal Scott Wheeler, který soustavně sleduje mladé talenty pro web The Athletic.

Benák přitáhl na Hlinka Gretzky Cupu tolik pozornosti i proto, že v produktivitě o dva body trumfl stejně starého Kanaďana Michaela Misu, kterého už delší dobu obklopuje aura výjimečnosti a mohl by se stát jedničkou draftu NHL 2025.

Benák, syn bývalého extraligového beka Václava Benáka, půjde na řadu ve stejném roce, dost možná v prvním kole. Záleží, jak se mu vydaří nadcházející sezony.

V té příští zřejmě dostane šanci v áčku extraligové Plzně, s nímž už dřív občas trénoval. České mládežnické soutěže už by mu mohly být malé.

Benákova "lakrosová" branka na World Hockey Challenge 2022: