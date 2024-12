Měli by Češi dobrý tým? V žádném případě, soudí v zámoří. Vaněček absenci nechápe

Po zveřejnění všech soupisek pro únorový turnaj čtyř zemí se řeší, kdo má největší šanci na prvenství. Ožívá ale i téma absence českých hokejistů, posledních mistrů světa. Z porovnání s konkurencí však nevycházejí příliš dobře.

Sidney Crosby za Kanadu, Auston Matthews za USA, Victor Hedman za Švédsko, Aleksander Barkov za Finsko.

Reprezentační výběry pro blížící se turnaj čtyř zemí, oficiálně zvaný 4 Nations Face-Off, zdobí největší světové hvězdy.

David Pastrňák nebo Martin Nečas, který se poslední dobou přetahuje o vedení v produktivitě NHL, však budou mít volno. Český národní tým na akci v režii zámořské ligy pozvánku nedostal.

"Nedává to smysl," hořekoval nedávno Vítek Vaněček, český brankář hájící barvy San Jose Sharks. "Myslím, že máme natolik dobré hokejisty, abychom tam byli. Holt to ale zorganizovali tak, jak to zorganizovali. Určitě to trochu bolí."

Česko doplatilo na fakt, že turnaj je pouze pro hráče NHL, a tak by nesložilo obranu.

V aktuální sezoně severoamerické soutěže nastoupili jen čtyři tuzemští beci - Filip Hronek, Radko Gudas, Jan Rutta a David Jiříček. Hronek je teď navíc zraněný a Jiříček ani po výměně z Columbusu do Minnesoty nemá pevné místo v hlavním mužstvu.

Přesto se v zámoří pokusili českou reprezentaci sestavit.

Například online deník The Athletic si v obraně vypomohl Andrejem Šustrem a Liborem Hájkem, kteří už z NHL odešli do Evropy, a také zadákem Colorada Johnem Ludvigem. Ten se narodil v Liberci a po otci Janu Ludvigovi má vedle kanadského i české občanství. Na akcích federace IIHF, jako je tradiční mistrovství světa v květnu, však Česko reprezentovat nemůže, protože zde nikdy neodehrál dvě po sobě jdoucí sezony.

Zbytek českého výběru už jde ze zdrojů NHL složit bez větších problémů. Celkový výsledek ale neohromí, alespoň ne v porovnání s velmocemi.

"Mělo by Česko dobrý tým? V žádném případě," uvedli novináři Sean Gentille a Dom Luszczyszyn. "Ale kdoví, Lukáš Dostál by možná věrnou nápodobou Jonase Hillera (bývalého švýcarského brankáře s úspěchy v NHL i na mezinárodní scéně - pozn. red.) všechno zdramatizoval. V Anaheimu je na to zvyklý."

Jestli Česko na nějaké pozici budí mezi zámořskými experty respekt, tak právě v brankovišti, hlavně díky Dostálovi.

"Jeho letošní statistiky naznačují, že se může měřit i s těmi nejlepšími Rusy," napsal Steven Ellis z Daily Faceoff s odkazem na momentálně asi nejrespektovanější brankářskou školu.

Jinak ale neopomněl český problém s obránci a také nedostatek palebné síly mimo první dvě formace.

"Navzdory květnovému zlatu by český výběr z NHL byl zřejmě nejslabší ze všech," porovnal tuzemskou reprezentaci s účastníky turnaje čtyř zemí.

To spekulovaný tým Evropy, v němž by vedle Čechů válely i největší hvězdy Švýcarska, Německa nebo Slovenska, by měl větší šancí na úspěch. Podle The Athletic by se silou na papíře zařadil za Spojené státy, Kanadu a Švédsko, ale před Finsko.

NHL však na rozdíl od Světového poháru 2016 od společného mužstva ustoupila. Pastrňáka, Nečase, ale i Němce Leona Draisaitla nebo Švýcara Romana Josiho tak v únoru čeká pauza.