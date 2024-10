"Nejraději bych je vyhodil ze hřiště." Chorého naštvalo chování hráčů Ajaxu

Útočník Tomáš Chorý zajistil vyrovnávacím gólem fotbalistům Slavie remízu 1:1 s Ajaxem Amsterodam, po utkání 2. kola hlavní fáze Evropské ligy však měl velké výhrady ke zdržování hráčů soupeře a také k rozhodčím. V rozhovoru s novináři uvedl, že se musel hodně krotit a hlídat, aby zápas dohrál.

V posledních čtyřech soutěžních utkáních zaznamenal tři branky, přesto nebyl reprezentační útočník příliš spokojený. S hráči Ajaxu vedl několik diskusí.

"Říkal jsme jim, ať vstávají, nelíbilo se mi to. Něco jsem jim řekl, ale nechtěl jsem dostat kartu. Dnes to ve mně opravdu hodně vřelo, chtěl jsem se dožít konce zápasu… A vyhrát ho. Nejraději bych ale vzal čtyři borce na záda a vyhodil je ze hřiště," řekl Chorý.

Nelíbil se mu ani metr lotyšského rozhodčího. "Některé zákroky mě zarazily, ale nechci se k němu vyjadřovat. Nastavil zajímavý metr, někdy pískl hloupost, někdy to otočil. Nevím, ať si to rozhodčí zhodnotí sami."

Patřil mezi čtyři opory, které trenér Jindřich Trpišovský poslal před nedělním derby se Spartou na hřiště až po hodině hry. Po pár minutách urostlý útočník hlavou vyrovnal.

"Trošku jsem se uklidnil, můžu zápas zhodnotit s klidnou hlavou. Remíza je hezká, ale musím porovnat oba poločasy. První trošku v režii Ajaxu, nebyli jsme tolik důslední v napadání, vyjížděli nám z toho, hodně drželi balon. Často jsme byli v soubojích pozdě. O pauze jsme si něco řekli, ven vylezla úplně jiná Slavia," uvedl Chorý.

Velké emoce neskrýval. "Byl jsem v rauši. Snažil jsem se se zápasem něco udělat, jsem šťastný, že se mi to povedlo. Doufám, že jsem si diváky nějakým způsobem získal. Opravdu pro to dělám maximum. Po gólu jsem vzal míč, rychle běžel na půlku, chtěl jsem dát další gól. Abychom je dostali do totální smrti, abychom to zvládli za tři body. Nepovedlo se, strašně mě to mrzí," řekla letní posila z Plzně.

V neděli zažije Chorý první pražské derby proti Spartě.

"Nemám žádná očekávání, nikdy. Připravím se stejně, udělám všechno tak, jak jsem zvyklý. Když půjdu z lavičky, i když začnu, je mi to jedno. Je to největší zápas ligy, člověk nic většího hrát nemůže. To je bez diskuze. Já se ale chystám stejně na Evropu i domácí soutěž," prohlásil Chorý.