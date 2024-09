Senzace z maloměsta vede bundesligu. Pohádka, kterou jsme vydřeli, zní z Heidenheimu

Trenér Frank Schmidt je u týmu bezmála 17 let a vyšlapal s ním pozoruhodnou cestu z regionální soutěže až na špici fotbalové bundesligy. Místní stadion pojme jen 15 tisíc diváků. Vítejte v Heidenheimu, který prorazil i do Evropy a v listopadu přivítá londýnskou Chelsea.

"Nazývat to pohádkou je správné. Nicméně je to pohádka, kterou jsme si vydřeli postupnými kroky," řekl padesátiletý kouč Schmidt v rozhovoru pro oficiální web bundesligy.

"Heidenheim je průmyslové město. S lidmi střední vrstvy, kteří jsou zvyklí tvrdě pracovat. To chceme i my na hřišti," doplnil. A že se to Heidenheimu pod jeho vedením daří.

Schmidt se přímo v padesátitisícovém městě nedaleko od Stuttgartu narodil a mužstvo, jehož dres předtím oblékal, převzal jako trenér v roce 2007. V regionální soutěži, na čtvrté úrovni německé fotbalové pyramidy.

O dva roky později slavil Heidenheim postup do třetí ligy, o stupínek výše se posunul pak zase za pět let. A vloni přišel po devíti letech ve druhé lize postup mezi elitu, ovšem velmi nečekaný.

Heidenheim tehdy senzačně otočil zápas posledního kola, druhou ligu vyhrál a rázně umlčel oslavy slovutného Hamburku, který poslal do později neúspěšné baráže.

Mezi bundesligovou smetánku vstupoval s nejnižším rozpočtem, jako jednoznačný kandidát na sestup. Místo toho Heidenheim v závěrečném kole poslal o patro níže Kolín nad Rýnem a sám obsadil při premiéře v nejvyšší soutěži bezpečné osmé místo.

Jako bonus si vybojoval účast ve čtvrtém předkole Konferenční ligy.

Za soupeře dostal švédský Häcken a po výhrách 2:1 venku a 3:2 doma mohl na konci srpna slavit historický postup do hlavní fáze evropského poháru. "Zkrátka nějak umíme v těch nejdůležitějších zápasech zahrát velkolepě," usmíval se kapitán Patrick Mainka.

Doma jeho tým přivítá Lublaň, Chelsea a St. Gallen. Vyrazí na Kypr za Pafosem, do Edinburghu za Hearts a do Istanbulu za Basaksehirem.

"Najde se v Heidenheimu vůbec kapacita na ubytování celého kádru Chelsea?" vtipkoval na Instagramu jeden z fanoušků směrem k listopadovému souboji s londýnským gigantem.

Obrů se však v Heidenheimu nebojí, vždyť v minulé sezoně si dokázali na domácí půdě vyšlápnout na Bayern. S Dortmundem dvakrát remizovali.

V letní přestávce se Heidenheim vyrovnal s odchody klíčových fotbalistů včetně kanonýra Tima Kleindiensta, jako náhradu přivedl třeba Brazilce Leonarda Scienzu ze třetí německé ligy.

A zase to funguje. Po výhrách 2:0 na hřišti St. Pauli a domácí demolici 4:0 proti Augsburgu svěřenci trenéra Schmidta dokonce trůní na vedoucí pozici bundesligy.

V součtu s minulou sezonou, německým pohárem a Konferenční ligou táhne Heidenheim šňůru devíti soutěžních zápasů bez porážky. Skóre? 22:6. K tomu přičtěte sedm vítězství ze sedmi utkání v přípravě.

"V našich hlavách se nijak neomezujeme, nedáváme si žádné limity. Pokud bychom v předešlých dekádách poslouchali pochybovače, nikam bychom nepostoupili. Vždyť ještě před několika lety jsme pořádně ani nebyli na fotbalové mapě," poznamenal Schmidt.

"To, co nás dělá silnými, jsou naše ambice, píle a poctivost," vypíchl dlouholetý šéf klubu Holger Sanwald.

Příběh Heidenheimu může připomínat vzedmutí Hoffenheimu a Lipska, jenže klub z Bádenska-Württemberska nemá v zádech žádného extra movitého partnera. O to pohádkověji zatím jeho cesta vyznívá.

Na druhou stranu trenér Schmidt zůstává nohama na zemi. Ví, že první místo v bundeslize po dvou kolech je pouhá perlička, nic směrodatného. Navíc pořád platí, že Heidenheim je hodnotou kádru (50 milionů eur) třetím nejslabším celkem v soutěži.

"Máme šest bodů, což je 15 procent toho, co potřebujeme k záchraně. Pro nás je to stále o udržení," shrnul jasně kouč německé senzace.

Dnes od 20:30 čeká jeho tým velký zápas v Dortmundu. Na Vestfálském stadionu, kde i kdyby dorazilo celé město Heidenheim, ještě by 30 tisíc sedaček zůstalo volných.