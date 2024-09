Odsouzený fotbalista v slzách: Vyhrožovali mi, k přiznání mě donutili. Jsem nevinný

Korejský fotbalový reprezentant a účastník posledního mistrovství světa v roce 2022 Son Čon-ho popřel, že by byl zapleten do ovlivňování zápasů v čínské lize. K přiznání ho prý čínské úřady donutily vydíráním. Řekl to v slzách na dnešní tiskové konferenci.

V sázkařské a korupční aféře dostal s desítkami dalších hráčů a funkcionářů v úterý doživotní zákaz činnosti v Číně. Son Čon-ho, který hrál od roku 2021 za Šantung, byl loni v květnu zatčen a obviněn z přijímání úplatků. Ve vězení strávil přes deset měsíců do letošního března, kdy po propuštění z Číny odletěl. "Nikdy jsem se na ovlivňování zápasů nepodílel. Jediný důkaz, který mají, je moje falešné přiznání učiněné pod nátlakem," prohlásil Son Čon-ho. A vylíčil svou verzi, jak k přiznání došlo. "Vyhrožovali mi, že pokud se nepřiznám, zatknou i moji ženu a budou ji vyslýchat. Neměl jsem jinou možnost, než se přiznat k obviněním, kterým jsem ani nerozuměl, abych se mohl rychle vrátit k rodině," uvedl dvaatřicetiletý záložník, který po návratů domů podepsal smlouvu s FC Suwon. Korupční a sázkařskou aféru vyšetřovaly čínské úřady zhruba dva roky. Policie podle svazu prověřovala 120 zápasů, 128 podezřelých a 41 fotbalových klubů. Svaz potrestal doživotním zákazem činnosti 43 hráčů a funkcionářů. Jsou mezi nimi i bývalí čínští reprezentanti Ťin Ťing-tao, Kuo Tchien-jü a Ku Čchao.