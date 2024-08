Haraslína naštvali fanoušci. Vlastní gól soupeře pak slavil, jako kdyby ho sám dal

Sparťanského fotbalistu Lukáše Haraslína mrzelo, že si kvůli neukázněným fanouškům Malmö před výkopem čtvrtečního úvodního utkání 4. předkola Ligy mistrů nevychutnal proslulou hymnu soutěže. Vítězství 2:0 a výtečná pozice před odvetou mu ale náladu spravily.

Příznivci Malmö před hymnou použili pyrotechniku a začali skandovat, čímž dojem z pověstné skladby výrazně utrpěl.

"Byl jsem trochu nasr… Chtěli jsme si užít hymnu. O to víc věřím, že naši fanoušci na Letné si ji poslechnou s námi, jak se patří," prohlásil Haraslín.

Pražané se ujali vedení po půlhodině hry. Bývalý hráč Malmö Birmančevič po přiťuknutí od Olatunjiho vystřelil zpoza vápna a obránce Stryger nešťastně usměrnil míč do protipohybu gólmana.

Haraslín se z branky radoval tolik, že to vypadalo, jako kdyby ji vstřelil sám. "Bavil jsem se s klukama, že to chci rozhodnout. Cítil jsem tam dotyk s míčem. Důležité je, že jsme vyhráli a je jedno, kdo dal gól," líčil osmadvacetiletý slovenský reprezentant.

Kdo gól skutečně vstřelil, byl jeho parťák Matěj Ryneš, jenž před koncem tvrdou ranou zpoza šestnáctky zvýšil vedení Letenských na 2:0.

"Můj nejdůležitější gól v kariéře, jsem za něj strašně rád," rozplýval se autor trefy.

Ryneš nepřemýšlel, že by akci zakončil jinak. "Měl jsem hodně prostoru a nikdo proti mně nevyběhl. Dal jsem si dotyk, vystřelil a krásný gól," popisoval hrdina okamžiku.

"Vždycky si říkám, že bych mohl dostat nějaký prostor a teď se to hezky otevřelo. Vystřelil jsem a hezky to tam zapadlo," usmíval se bývalý mládežnický reprezentant.

Po brance se rozběhl k lavičce. "Byly to krásné chvíle, ani jsem nevěděl, co mám dělat, jestli mám běžet k fanouškům, nebo ke klukům. Byl jsem za to strašně rád," prohlásil Ryneš.

Pochvaloval si hru celého týmu. "Věděli jsme, že Malmö hodně drží balon, že to dávají na jednu stranu, kde to vždycky vykombinují. Dobře jsme si s tím poradili a k ničemu je nepustili," mínil někdejší hráč Hradce Králové.

Odveta na Letné se odehraje v úterý. Pražané jsou velmi blízko návratu do hlavní fáze soutěže po 19 letech.

"Bude to těžké, samozřejmě, ale věřím, že se na to zase dobře připravíme a že uděláme všechno pro to jako dnes a že postoupíme," dodal Ryneš.

"Připravili jsme si dobrý výsledek do odvety," souhlasil Haraslín. "Stále není konec, máme za sebou první poločas. Všechno musíme doklepnout doma na Letné. Stále jsme v polovině dvojzápasu," apeloval křídelník.

"Netřeba to extrémně přehánět. Je třeba být stále trpělivý a hrát koncentrovaně, jako jsme hráli dnes celých 90 minut," mínil Haraslín.