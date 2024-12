Fukal: S vránami na Letné opatrně. Co zvládla Slavia, to by Sparta nedávno nedokázala

"Po vítězství nad Karvinou 4:1 se prý vrátila stará Sparta, která bude útočit na titul. Ale jedna vrána zimu nedělá," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Po vítězství Letenských nad Karvinou 4:1 záložník Lukáš Sadílek, střelec prvního gólu prohlásil, že se vrátila stará Sparta, která bude útočit na titul.

Moc bych si to přál, pro ligu by to bylo jenom dobře. Jedna vlaštovka však jaro nedělá. Ani jedna vrána zimu. S takovými výroky bych byl opatrný.

Na místě Sparty bych si stanovil krátkodobé cíle do konce podzimní sezony. Tedy tři zápasy, derby doma s Bohemians, Liga mistrů na půdě Feyenoordu Rotterdam, zápas doma Jabloncem.

Pak se uvidí, kam mohou sahat její ambice. Pokud je zvládnou, dá se říci, že se může vracet do starých kolejí. Jeden zápas nic neřeší.

Určitě je pro mužstvo dobře, že se na hřiště vrátil srbský legionář Veljko Birmančevič. Zvěsti, že co konce podzimu už nebude, se ukázaly jako liché.

Pro mě je to hráč, který dokáže přinést mužstvu kvalitu a sebedůvěru. Jeho energie, způsob, jakým naskočí do rozjetého duelu, střelecké zakončení. S ním se zápasy vyhrávají.

Vedoucí ligy Slavia vyhrála v Ostravě. To jsou přesně zápasy, které potřebujete vyhrát, třeba jen o gól. Urvat je.

Můžeme se bavit o průběhu, našly by se i špatné věci, ale výsledek předčí všechno. Cíl byl splněn, vyhrála na půdě nesmírně těžkého soupeře.

Kdyby hrála v Ostravě v nedávném rozpoložení Sparta, skončilo by utkání remízou nebo dokonce její porážkou.

Objevovaly se obavy, jestli Slavia zvládne utkání fyzicky, konkrétně běžecky. Síly určitě v záběru podzimu ubývají, zvládla to ovšem bravurně, neboť vyhrála. Asi větší měrou vůlí než kondicí, ale to se počítá.

Trenér Jindřich Trpišovský už se smířil s tím, že střelec rozhodujícího gólu Malick Diouf brzy odejde. Jde jen o to, za jak vysoké odstupné. Když ho Slavia získávala, určitě nikdo neplánoval, že v jejím dresu stráví celou kariéru.

Cíl dobře ho zhodnotit byl zřejmý. Ale takovou politiku zastává. Jako před ním odešli Yira Sor nebo Abdallah Sima, tak se vydá podobnou cestou senegalský obránce.

Druhá Plzeň nevyužila dlouhou přesilovku a neporazila Teplice. Obrovský obdiv k výkonu hostů. Po obdrženém gólu si uvědomili, že prohrát 0:2 je vlastně stejné jako o gól, a vrhli zbytek sil do útoku. A vydařilo se.

U Plzně jsem cítil, že je trošku vyčichlá až nekoncentrovaná. Sešlo se ovšem víc faktorů. Měla utkání zvládnout, zbytečně ztracené body.

Slovácko na Dukle otočilo skóre díky dvěma náhradníkům: Michaelu Krmenčíkovi a Marku Havlíkovi. Nevím, jestli šlo o taktický záměr trenéra Ondřeje Smetany, ale asi věděl, co dělá.

Splnil se mu záměr do puntíku. Hráče vynecháním ze základní sestavy zdravě naštval, odvděčili se mu góly. Ukázali, že mezi vyvolené patří.

Je mi líto českobudějovického trenéra Franty Straky i jeho asistenta Jirky Novotného. Dávají mužstvu, co mohou, vidí pak od svých svěřenců hanebné výkony. I kdyby měli spadnout, každý zápas je jejich vizitkou. Nevěřím však, že by to předčasně zabalili, jde o jejich profesionální čest a budoucnost.

Hradec Králové vyhrál na Bohemce 3:0. Já ho považuju za tým, který by se měl pohybovat v první polovině tabulky. Nebylo to pro mě překvapení, jen mě zaskočila výše porážky domácích.