Masterclass zvýšil Slavii náskok. Pomohli jí fanoušci Baníku i nečekaná ztráta Plzně

Lahůdkový centr Lukáše Provoda, který špičkou kopačky usměrnil do sítě El Hadji Diouf, zajistil fotbalistům Slavie v utkání dohrávaného 8. ligového kola na hřišti Baníku Ostrava vítězství 1:0. Červenobílí v této sezoně soutěže ještě neprohráli a zase zvýšili náskok v čele tabulky. Plzeň totiž neudržela vedení nad oslabenými Teplicemi a jen remizovala 1:1. Mladá Boleslav zdolala 1:0 Liberec.

Zápas v Ostravě před vyprodaným hledištěm mohl už ve 3. minutě hostující tým rozproudit a okořenit rychlou brankou.

Schranz však ke štěstí Baníku po přiťuknutí od Chorého uvnitř pokutového území trefil dobře postaveného Markoviče, bývalého gólmana Slavie.

Přes rychlou šanci Pražanů pak mělo utkání spíše opatrnější ráz. Hosté byli aktivnější a získali si územní převahu, Ostrava však dobře bránila

To platilo až do 29. minuty, kdy od pravé lajny poslal lahůdkový centr na malé vápno Provod a rychlý Diouf špičkou těsně před Markovičem usměrnil balon do sítě.

"Ten míč od Proviho? Masterclass!" chválil Diouf v rozhovoru pro klubovou televizi spoluhráče za perfektní pas. "Já jsem sledoval balon, pak nastavil nohu. Bylo to skvělé, krásná akce," liboval si senegalský halfbek se trefil již pošesté v ligové sezoně, poprvé od konce září.

Baník, který si v posledních zápasech vytvářel spoustu příležitostí, se proti aktivnímu soupeři tentokrát neprosazoval. Jeho hře scházela obvyklá rychlost a přesnost, klíčové postavy Slezanů navíc Slavia dobře hlídala. Domácí v prvním poločase neměli ani jednu střelu na bránu.

Až kolem 60. minuty se Ostrava probouzela. O stoprocentní šanci se špatným zpracováním uvnitř šestnáctky připravil Holzer, pak donutil brankáře Kinského k prvnímu zákroku Frydrych, ovšem jeho hlavička měla spíše propagační charakter.

Na gól aspirovala až rána dalšího bývalého slávisty Riga z 20 metrů, která ale skončila těsně vedle tyče.

Baník soupeře zatlačil, Frydrych podruhé po rohu hlavičkoval v 73. minutě už mnohem nebezpečněji, Kinský však míč u tyče vyrazil.

Rostoucí tlak domácích, kteří se hnali za vyrovnáním, uťali jejich vlastní fanoušci.

Po jejich pyrotechnické vložce totiž zahalil hřiště dým, utkání bylo na více než šest minut přerušeno a baníkovci zcela vypadli z tempa.

Definitivně mohl rozhodnout v 89. minutě střídající Lingr, jenže ve vyložené šanci selhal.

V závěru dvanáctiminutového nastavení se domácí dožadovali penalty za údajnou ruku Bořila ve vápně, ale sudí Rouček je správně nevyslyšel.

Plzeň neudržela vedení proti deseti

Plzeň doma pouze remizovala s Teplicemi 1:1, přestože hosté hráli od 43. minuty bez vyloučeného kapitána Ondřeje Kričfalušiho.

Viktoria začala náporem a v úvodní desetiminutovce si vypracovala tři velké příležitosti. Už po 41 vteřinách skončilo Dwehovo zakončení ze vzduchu na břevně. O chvíli později Šulc protáhl Ludhu prudkou střelou zpoza vápna a po Vašulínově hlavičce zastoupil teplického gólmana na čáře záložník Bílek.

Hosté se postupně dostali do zápasu a v 27. minutě Gning donutil k prvnímu vážnějšímu zákroku i domácího brankáře Jedličku. Největší šanci měl v 35. minutě Šulc, jemuž se při dorážce ze tří metrů vrhnul Ludha pod nohy a vyrazil míč na břevno.

V závěru úvodního dějství se Kričfaluši v přerušené hře před obrannou standardní situací ohnal loktem po Dwehovi, zasáhl ho do obličeje a sudí Černý po zhlédnutí videa vytáhl červenou kartu. Mladý obránce či záložník české reprezentace do 21 let byl vyloučen poprvé v ligové kariéře.

Po změně stran hosté i v oslabení podnikali nebezpečné protiútoky a soupeře dlouho nepouštěli do šancí. V 52. minutě domácí podržel Jedlička, který po precizně sehraném brejku vychytal ve vyložené příležitosti střídajícího Cykala. Vzápětí po rohu teplický Gning hlavou jen těsně minul.

Západočeši přesilovku zužitkovali v 67. minutě. Dweh si zpracoval ve vápně od Souarého centr a i v tísni pohotově zakončil k tyči. Liberijský stoper potvrdil střeleckou formu, v posledních pěti soutěžních zápasech se prosadil potřetí. Rozhodl už ligový duel v Hradci Králové a trefil se i za reprezentaci proti Alžírsku.

Domácí se po gólu uklidnili a zbytek utkání se snažili kontrolovat. V závěru si ale počínali lehkovážně a těsný náskok navzdory přesilovce překvapivě ztratili.

Už po vypršení tříminutového nastavení po dlouhém nákopu vyhrál Radosta hlavičkový souboj v pokutovém území a Cykalo v pádu protlačil míč přes Dweha za čáru. Ukrajinský univerzál dal v české lize druhý gól a navázal na zářijovou trefu proti Ostravě.

Ladra hrdinou

Ve vyrovnaném úvodu utkání Boleslavi s Libercem moc šancí k vidění nebylo. V první dobré příležitosti se objevil domácí Ladra, z hranice pokutového území napřáhl ke střele a jen těsně minul horní tyč.

Slovan zvýšil aktivitu před přestávkou. Průnik Višinského v blízkosti šestnáctky zastavil Králik za cenu žluté karty. Hlavatý pak hlavou posílal míč před branku, gólman Trmal si ho ale v klidu stáhl.

V opatrném duchu začala i druhá půle. Výjimkou byla šance po standardce Slovanu: Koželuh v 57. minutě nacentroval na Ševínského a jeho prudkou hlavičku pod břevno zneškodnil Trmal.

Nejzajímavější byl závěr zápasu. Kušejův přízemní centr poslal v 76. minutě zblízka do sítě střídající Pulkrab, videorozhodčí však po dlouhém přezkoumání zjistil, že se o 21 centimetrů jednalo o ofsajd.

Domácí byli nicméně při chuti. Střídající John zakončil svůj průnik přes dva soupeře prudkou ranou. Bačkovský míč vyboxoval a poté zalehl u brankové čáry nebezpečnou tečovanou dorážku Pulkraba, hrajícího 150. ligový zápas.

Rozhodnutí přišlo až v 88. minutě. Sám faulovaný Ladra zakroutil přímý kop kousek za vápnem přesně do horního rohu a přisoudil domácím vítězství. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál skóroval počtvrté v ligovém ročníku.

8. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 29. Diouf. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Kubr - Všetečka (video). ŽK: Zafeiris, Kinský (oba Slavia). Diváci: 14.659.

Ostrava: Markovič - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta (90.+2 Klíma), Boula, Rigo, Holzer (62. Kpozo) - Šín (62. Tanko), Ewerton (90.+2 Aririerisim) - Prekop (77. Kubala). Trenér: Hapal.

Slavia: Kinský - Holeš, Ogbu, Bořil - Douděra, Zafeiris (90.+5 Chaloupek), Oscar, Diouf - Schranz (65. Lingr), Provod (90.+2 Pech) - Chorý (65. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Viktoria Plzeň - FK Teplice 1:1 (0:0)

Branky: 67. Dweh - 90.+4 Cykalo. Rozhodčí: Černý - Machač, Podaný - Petřík (video). ŽK: Havel (Plzeň). ČK: 43. Kričfaluši (Teplice). Diváci: 5193.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Markovič, Havel - Kopic (61. Souaré), Kalvach, Červ (61. Panoš), Cadu - Vydra (84. Slončík), Šulc - Vašulín (79. Sojka). Trenér: Koubek.

Teplice: Ludha - Kričfaluši, Knapík, Mičevič - Švanda (83. Radosta), Jukl, Bílek (83. Sedláček), Labík (68. Harušťák) - Trubač - Gning (63. Vachoušek), Horský (46. Cykalo). Trenér: Frťala.

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 88. Ladra. Rozhodčí: Hocek - Mokrusch, Kotalík - Nehasil (video). ŽK: Králik, Stránský - Eneme, Tupta. Diváci: 1468.

M. Boleslav: Trmal - Král, Suchý, Králik - Mareček (80. Kadlec), Vydra, Stránský, Fulnek - Kušej (80. John), Ladra - Vojta (69. Pulkrab). Trenér: Brännström.

Liberec: Bačkovský - Plechatý, Ševínský, Mikula - Ghali, Varfolomejev, Hlavatý (69. Tupta), Preisler (55. Koželuh) - Višinský (69. Nyarko), Eneme (46. Frýdek) - Letenay (78. Rabušic). Trenér: Kováč.