Friis ani po další ostudě nepochybuje, že na Spartu má. Vyhazovu se nebojí

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis se nebojí možného konce u týmu. Osmačtyřicetiletý dánský kouč věří, že má na to, aby pod ním Pražané překonali herní a výsledkovou krizi. Prohlásil to na tiskové konferenci po utkání 17. ligového kola na stadionu nováčka Dukly, v němž jeho svěřenci v samém závěru přišli o výhru a nečekaně jen remizovali 1:1.

Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už popáté za sebou nezvítězili, přestože na Julisce od 12. minuty vedli zásluhou Victora Olatunjiho.

S vypršením nastaveného času druhé půle však srovnal domácí Tomáš Vondrášek.

Sparťané vyhráli jediné z posledních osmi ligových utkání. V neúplné tabulce zůstali čtvrtí a jejich ztráta na vedoucího městského rivala Slavii může v neděli narůst už na 16 bodů.

"Nebojím se. Pokud bych se bál, nemohl bych tuhle práci dělat. To, že vás vyhodí, je součástí trenérské práce. Musíte si uvědomit riziko, pokud takovou práci přijmete. Není to tak, že bych se bál, že přijdu o práci. Rozhodně si ale uvědomuju, v jaké situaci se jako tým i klub nacházíme," podotkl Friis.

Letenští nenapravili úterní rekordní debakl 0:6 doma s Atléticem Madrid v Lize mistrů a zvítězili jen ve dvou z posledních 13 soutěžních duelů. "Nepochybuju o tom, že to můžeme obrátit. Dokud si budou ti, kteří mě najali, myslet, že jsem na to ten správný člověk, tak si budu stoprocentně jistý, že na to mám. O tom nepochybuju. Není to ale mé rozhodnutí," řekl Friis.

"S vedením jsem o své pozici nediskutoval. Tlak samozřejmě je, to už jsem říkal dávno, i při nástupu do pozice hlavního trenéra. Ve Spartě panuje obrovský tlak a pokud nevyhráváte, je ještě větší," uvedl dánský kouč.

V červnu povýšil z pozice asistenta na hlavního kouče poté, co Brian Priske odešel do Feyenoordu Rotterdam, na jehož hřišti se Letenští představí v příštím kole Ligy mistrů. Společně dovedli Pražany ke dvěma titulům za sebou, v minulé sezoně k tomu navíc přidali triumf v domácím poháru a postup do osmifinále Evropské ligy. V tomto ročníku Friis dotáhl Spartu po 19 letech hlavní fáze Ligy mistrů.

Na páteční trénink mužstva na Strahově dorazila část fanoušků z "kotle".

"Setkání bylo slušné, měli jsme dobrou diskuzi. Obsah naší debaty zůstane mezi námi, fanoušci mají svůj názor. Když jste součástí klubu s takovou silnou základnou fanoušků, patří to k tomu. Není vůbec nic špatného na tom, co se v pátek odehrálo. Fanoušci za námi stojí celou dobu, i během tohohle podělaného období. Bylo třeba ze sebe dostat frustraci," prohlásil Friis.