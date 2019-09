Zoufalá Sparta trpěla i v Jihlavě. Přežila šance soupeře a vysvobodil ji gól v závěru

Fotbalisté Sparty vyhráli ve 3. kole MOLC Cupu po bídném výkonu na půdě druholigové Jihlavy 2:1

Sparta se sice na Vysočině dostala rychle do vedení, když se trefil Libor Kozák, jenže její trápení to neukončilo. Vzápětí totiž srovnal Tomáš Smejkal a domácí druholigový celek favoritovi i dál pořádně zatápěl. Nevyužil však několik šancí, a když ve druhé půli dostal míč přece jen do sítě, odpískali rozhodčí ofsajd, který ovšem žádný ze záběrů nepotvrdil…

Až pět minut před koncem se Letenští prosadili, po závaru se trefil hlavou střídající Martin Hašek. Jihlava mohla i tak vyrovnat, v nastavení Pražany mačkala, ale v posledních vteřinách nevyužil tutovku Mohamed Tijani, který zcela sám před Florinem Nitou nastřelil jen gólmana.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Jihlava - Sparta Praha 1:2 (1:1)

Branky: 15. Smejkal - 13. Kozák, 85. Hašek. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka.

Sestava Sparty: Nita - Vindheim, Kaya, Hancko, Frýdek (49. Hanousek) - Karlsson (76. Graiciar), Kanga (64. Hašek), Mandjeck, Trávník, Plavšič - Kozák. Trenér: Jílek.