Slavia - Inter. V základní sestavě Pražanů je podruhé v Lize mistrů i Hušbauer

Malou předehrou pro večerní duel bylo dnešní utkání Ligy mistrů do 19 let, ve kterém Slavia přivítala stejného soupeře, který čeká na jejich starší souputníky. Do zápasu šel v pozici favorita Inter, nicméně mladí Slávisté předvedli fantastický výkon a především díky hattricku Brazilce Felipeho porazili slavnější vrstevníky 4:1. Tím se Slavia dostala na třetí místo skupiny, nicméně před posledním utkáním má stejně bodů jako první Inter i druhý Dortmund.