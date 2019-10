Živě: Slavia - Dortmund 0:0. Sešívaní hrají v Edenu poprvé duel Ligy mistrů

Slavia se dočkala. Obnovenou premiéru v Lize mistrů sice už zažila, když se před čtrnácti dny představila v Miláně na slavném San Siru. S věhlasným Interem Milán uhráli sešívaní remízu 1:1. Dnes je však čeká ještě o něco prestižnější duel. A to především díky tomu, že ho odehrají doma před vlastními fanoušky v Sinobo Areně. A soupeř to nebude jen tak nějaký. K duelu v Praze totiž dojel jeden z nejúspěšnějších týmů německé Bundesligy - Borussia Dortmund. Poslední dekády je to druhý nejlepší celek u našich sousedů, lepší je jen bavorský Bayern Mnichov. Navíc vestfálský celek hraje atraktivní rychlý fotbal a má ve svém středu spoustu obrovských osobností celosvětového formátu. Půjde tedy o fotbalový svátek se vším všudy. Máme se na co těšit.