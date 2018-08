Liga mistrů již zná všech dvaatřicet účastníků. Zbývá tak jediné. Roztřídit je do osmi skupin po čtyřech týmech. Slavnostní los je na programu v Monaku a v osudí bude také český mistr Viktoria Plzeň. Západočeši se do nejprestižnější evropské soutěže vrací po pěti letech a celkově si ji zahrají potřetí. Viktoria se při losu objeví v posledním čtvrtém koši. S koeficientem 33.000 jí těsně unikl posun do třetího koše, protože ze čtvrtého předkola postoupily Benfica Lisabon i PSV Eindhoven a vypadl pouze Salcburk.