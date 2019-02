Liga mistrů je po necelém týdnu zpět. A opět je tady další z šlágrů osmifinálových bojů. V souboji dvou gigantů se střetnou Liverpool a Bayern Mnichov. Tedy týmy, které v minulé sezoně došly až do závěrečných bojů. Oba ale ztroskotaly na Realu Madrid. Německý tým podlehl Bílému baletu v semifinále, anglický až ve finále. Tentokrát jeden z těchto velkých klubů skončí už před branami čtvrtfinále. První zápas se hraje v Liverpoolu na Anfieldu a domácí z něj budou chtít vytěžit co nejlepší pozici do odvety stejně jako v minulém ročníku, kdy ve čtvrtfinále i semifinále vysokými domácími výhrami nakročili k postupu.