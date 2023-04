Uruguayský fotbalový reprezentant Federico Valverde z Realu Madrid po sobotní prohře 2:3 s Villarrealem napadl soupeřova záložníka Alejandra Baenu. Informovala o tom španělská média.

Čtyřiadvacetiletá hvězda Valverde si na španělského reprezentanta do 21 let počkal na stadionu Santiaga Bernabeu na parkovišti u autobusu Villarrealu. Po krátké hádce došlo k potyčce, při které Baenu udeřil do obličeje.

Nevraživost mezi oběma fotbalisty se táhne od lednového osmifinále Španělského poháru. Podle deníku Marca tehdy Baena řekl Valverdemu, ať klidně brečí, protože se mu narodí mrtvý syn. Šlo o narážku na komplikované těhotenství partnerky záložníka Realu.