West Ham - Everton 0:0. Souček nechybí v sestavě, Coufal už je na lavičce

Hammers se vracejí do ligového kolotoče po reprezentační pauze a rovnou je čeká nesmírně důležitý zápas. V případě dnešního vítězství by se svěřenci Davida Moyese znovu mohli zapojit do boje o evropské poháry. Včera totiž znovu zaváhal Manchester United, doma jen remizoval s Leicesterem. Kladiváři dnes mohou Rudé ďábly na šestém místě bodově dostihnout.