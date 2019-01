Úvodní dějství je za námi, domácí odcházejí do kabin spokojenější. Byli to však hosté, kteří měli první velkou šanci, když Salah vysunul Maného, ale ten trefil tyč a Stones nakonec uhasil vlastní nechtěnou gólovou střelu na čáře. Skóre otevřel nakonec ve 40. minutě Agüero, který z úhlu parádně napálil míč pod břevno a poslal Citizens proti lídrovi tabulky do vedení.