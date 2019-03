Zidana k návratu do Realu přesvědčilo devět miliard na přestupy

před 1 hodinou

Staronový trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane podle britského listu Independent má od vedení španělského klubu přislíbeno 300 milionů liber (asi devět miliard korun) na letní přestupy. Další prostředky by měl "Bílý balet" získat z prodeje Garetha Balea či Luky Modriče.

Prezident Realu Florentino Pérez přesvědčil Zidana k návratu na lavičku po necelých deseti měsících nejen lukrativní smlouvou do června 2022, ale údajně i finanční zárukou na velké přebudování kádru.

Madridští, kteří v nepovedené sezoně už vypadli z Ligy mistrů i Španělského poháru a v domácí soutěži ztrácejí 12 bodů na vedoucí Barcelonu, prý mají na vrcholu seznamu posil čtyři velká jména - útočníky Neymara a Kyliana Mbappého z Paris St. Germain, dalšího ofenzivního hráče Edena Hazarda z Chelsea a záložníka Christiana Eriksena z Tottenhamu.

V případě Neymara a Mbappého by však musel Real sáhnout hodně hluboko do kapsy a pravděpodobně překonat světový přestupový rekord. Ten drží právě Brazilec Neymar, který v létě 2017 odešel z Barcelony do PSG za 222 milionů eur. Naopak Belgičan Hazard už několikrát naznačil zájem o angažmá v madridském velkoklubu.

Real by v létě mělo několik hráčů opustit. Bale se herně trápí a několikrát ho vypískali i vlastní fanoušci, navíc si velšský křídelní hráč nesedl s francouzským koučem při jeho minulém angažmá. Podle Independentu může po sezoně odejít i středopolař Modrič. Chorvatský držitel Zlatého míče zůstává za očekáváním podobně jako řada jeho spoluhráčů.

Zidanův předchůdce Santiago Solari odstavil mezi náhradníky levého obránce Marcela a ofenzivního záložníka Isca. Kapitán a stoper Ramos zase pohrozil odchodem z Madridu po ostré výměně názorů s prezidentem Pérezem.